Odir Fernández denuncia intento de boicot al transporte gratuito universitario

Tegucigalpa, Honduras

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), Odir Fernández, denunció presiones y un supuesto intento de boicot contra el programa de transporte gratuito que beneficia a estudiantes universitarios. La denuncia fue hecha luego de que, durante el primer día de clases del segundo período académico, algunas unidades de una empresa de transporte presentaran inconvenientes relacionados con falta de documentación y pagos pendientes. “Nunca había sentido tanta presión para que paralice el transporte gratuito universitario. Están queriendo boicotear, deslegitimar y desinformar este importante beneficio”, expresó Fernández a través de sus redes sociales.

El rector explicó que los problemas se registraron con unidades de una empresa que forma parte del servicio; sin embargo, aclaró que la situación no compete directamente a la universidad, pues la Unah ya cumplió con sus obligaciones económicas. “No es un problema que le compete a la universidad. Nosotros como universidad hemos pagado hasta por adelantado el servicio al PNUD”, afirmó. Fernández indicó que, tras los inconvenientes, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizó sustituciones para evitar que los estudiantes fueran afectados en su traslado hacia la universidad.