Olimpia vs Real ESPAÑA, EN VIVO, Triangulares Liga Nacional: Hora y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El choque, correspondiente al Grupo A, encuentra a albos y aurinegros nuevamente frente a frente apenas unos días después del vibrante encuentro disputado en San Pedro Sula, donde la Máquina remontó de manera espectacular para imponerse 3-1 y dar un golpe de autoridad en la lucha por el boleto a la Gran Final.

El bicampeón Olimpia se juega este martes gran parte de sus aspiraciones al tricampeonato cuando reciba al Real Club Deportivo España en una nueva edición del clásico moderno del fútbol hondureño, un duelo cargado de tensión, revancha y con aroma a final adelantada en las triangulares del Clausura 2026.

Ahora el escenario cambia y la presión recae completamente sobre el equipo dirigido por Eduardo Espinel. El León llega obligado a ganar en Tegucigalpa, ya que una nueva derrota significaría una sorpresiva eliminación y el adiós definitivo al sueño de conquistar un histórico tricampeonato en la Liga Nacional.

Olimpia, Real España y Marathón comparten actualmente tres puntos en el grupo, pero los aurinegros son líderes gracias al punto invisible, ventaja que hoy puede resultar decisiva. Esa situación obliga a los capitalinos a responder ante su afición y evitar quedar sin margen de maniobra en la recta final de las semifinales.

Si el conjunto albo vuelve a caer frente a los sampedranos, Real España alcanzaría seis unidades con un partido menos disputado, una diferencia prácticamente letal tomando en cuenta el criterio de desempate que favorece a los catedráticos por haber terminado como líderes de las vueltas regulares.

En la acera aurinegra reina la ilusión. El equipo de Jeaustin Campos sueña con dar otro golpe en Tegucigalpa y colocarse a las puertas de una final que sería premio a una campaña donde ha mostrado carácter, regularidad y un fútbol convincente.

“Primero, con los pies en la tierra. Sabemos que vamos a enfrentar a un gran equipo, con muchísima jerarquía, con muy buenos jugadores a los cuales respeto y muy bien dirigidos. Pero nadie nos va a quitar la ilusión de jugar y divertirnos con responsabilidad. Este equipo ha demostrado corazón, mística y el ADN que hemos implantado desde que llegamos. Vamos con la misión de ganar en cualquier cancha, nunca hemos ido a defendernos”, expresó en la previa el técnico costarricense Jeaustin Campos.