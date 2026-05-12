Represa, túnel y bacheos concentran inversión de alcaldía de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que ha invertido alrededor de 250 millones de lempiras en proyectos de infraestructura, bacheos y obras estratégicas durante los primeros 106 días de gestión del alcalde Juan Diego Zelaya. Entre los proyectos más relevantes, la comuna destacó la represa San José, que registra un avance del 46%, y el túnel que conectará la residencial Florencia con el bulevar Suyapa, cuya ejecución supera el 50%. Ambas obras, según la municipalidad, fueron reactivadas luego de permanecer abandonadas durante varios meses. “Si incluimos la represa San José, el túnel de Florencia y el bulevar Suyapa, estamos hablando de casi 250 millones de lempiras invertidos en proyectos importantes para la ciudad en estos primeros días de gestión”, expresó Zelaya.

El alcalde detalló que, dentro de ese monto, 120 millones de lempiras han sido destinados a bacheos ejecutados en más de 60 puntos de Tegucigalpa y Comayagüela, como parte de las acciones para atender el deterioro vial en la capital. Zelaya explicó que, aunque el presupuesto municipal de este año fue aprobado en diciembre por la administración anterior, su gestión está enfocada en el manejo real del flujo de caja de la comuna. “Más allá del presupuesto aprobado, nosotros estamos enfocados en el flujo de caja, en cuánto dinero entra y cuánto debe salir cada mes para poder planificar inversiones responsables”, manifestó.

Según el jefe edilicio, la administración realiza revisiones constantes de ingresos y egresos mensuales para determinar qué proyectos pueden ejecutarse sin comprometer la estabilidad financiera de la alcaldía. “El análisis financiero nos permite programar proyectos y entender cómo se comporta la alcaldía mes a mes para no comprometer recursos que después no podamos ejecutar correctamente”, indicó. El alcalde señaló que durante el año pasado la municipalidad recibió entre 3,400 y 3,500 millones de lempiras, mientras que la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento captó entre 700 y 800 millones de lempiras. Zelaya también aseguró que entre enero y abril de este año la recaudación municipal aumentó 15% en comparación con el mismo período de 2025, lo que representa alrededor de 180 millones de lempiras adicionales para las finanzas capitalinas. “Hemos tenido un aumento del 15 % en la recaudación entre enero y abril, lo que significa aproximadamente 180 millones de lempiras más para la ciudad, y eso nos da mayor capacidad de inversión”, afirmó. De acuerdo con el alcalde, parte de ese incremento está relacionado con la atención más rápida de trámites municipales, especialmente los permisos de construcción, que aumentaron 52 % durante el primer cuatrimestre del año. “Estamos resolviendo más rápido los permisos de construcción porque queremos facilitarles las cosas a quienes desean invertir en Tegucigalpa y Comayagüela”, apuntó.

No obstante, Zelaya reconoció que el crecimiento de la construcción también plantea nuevos desafíos para la capital en temas de movilidad, planificación urbana y servicios públicos. El jefe edilicio informó además que la Corporación Municipal aprobó medidas para destrabar procesos administrativos que impedían la apertura formal de negocios en la ciudad. “Teníamos comerciantes que no podían operar porque el dueño del local tenía problemas con la municipalidad. Eso afectaba la economía y también le quitaba ingresos a la alcaldía”, explicó.