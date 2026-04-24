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Juan Diego Zelaya proyecta a Tegucigalpa en EUA como socio estratégico regional

El alcalde Juan Diego Zelaya destaca en un encuentro de alcaldes en Miami que Tegucigalpa, como capital política y económica de Honduras, cuenta con una ubicación estratégica

Juan Diego Zelaya proyecta a Tegucigalpa en EUA como socio estratégico regional

El alcalde Juan Diego Zelaya en un encuentro de alcaldes en Miami, Florida.

Foto: Cortesía
Miami, Florida

Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, expone a la capital hondureña como un socio estratégico regional para fortalecer la cooperación entre Estados Unidos y América Latina.

El alcalde capitalino participa en un encuentro de alcaldes de las Américas que se desarrolla en Miami, Florida, en el que sus ciudades concentran más del 80% de la población latinoamericana y desempeñan un papel determinante en el desarrollo económico, la migración y la seguridad.

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Zelaya destaca que Tegucigalpa, como capital política y económica de Honduras, cuenta con una ubicación estratégica que la posiciona dentro de una economía regional más resiliente. “El nearshoring ya no es un concepto teórico; es una necesidad estratégica”, afirma al referirse a los cambios en las cadenas de suministro globales hacia mercados más cercanos.

Asimismo, indica que la capital avanza en la simplificación de procesos administrativos, la reducción de tiempos para permisos comerciales y la modernización de la infraestructura urbana y los servicios públicos, con el objetivo de generar condiciones favorables para la inversión.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya en la Universidad Internacional de Florida.

El alcalde capitalino Juan Diego Zelaya en la Universidad Internacional de Florida.

(Foto: Cortesía)

El edil también vincula el crecimiento económico con la reducción de la migración, al señalar que el acceso a empleo y oportunidades, especialmente para los jóvenes, permite a las personas desarrollar su futuro en sus comunidades.

Juan Diego Zelaya sostiene que la seguridad ciudadana es un pilar para atraer inversión y consolidar el desarrollo, mientras que la innovación y la transformación digital marcarán la competitividad de las ciudades en los próximos años.

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Finalmente, plantea que la cooperación internacional debe evolucionar hacia un modelo en el que las ciudades tengan un rol más activo y asegura que el Distrito Central está preparado para consolidarse como un socio confiable, enfocado en el crecimiento, la estabilidad y el progreso compartido.

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Redacción La Prensa
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