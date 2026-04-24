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Ellas son las reinas que representarán a La Ceiba en el Gran Carnaval

Kimberly Rosales y Destereen Gonzáles son las nuevas reinas de la Feria Isidra y Gran Carnaval de La Ceiba 2026, respectivamente. Con su coronación, comienza la cuenta regresiva para la fiesta carnavalesca más grande del país

  • Actualizado: 24 de abril de 2026 a las 14:26 -
  • Carlos Molina
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Kimberly Rosales es la nueva soberana de los ceibeños y será coronada este sábado 9 de mayo. "Los invitamos a la feria más grande de Honduras", dijo la reina de la feria.

Foto: La Prensa
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Destereen Gonzáles es una bailarina y estudiante de Contaduría y Finanzas que se agenció la corona como nueva reina del Carnaval.

 Fotos: La Prensa
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La bella jovencita Karla Ramírez fue electa reina aniversario de La Ceiba.

Foto: Esaú Ocampo
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Shirley James está contenta de participar en el reinado de la feria, como reina del turismo.

 Foto: Esaú Ocampo
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Las nuevas reinas, de turismo, de la Feria Isidra, del Gran Carnaval y de aniversario, están listas para ser coronadas.

FotoS: Esaú Ocampo
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Kimberly Rosales es una estudiante de Ingeniería Informática de La Ceiba, que se convirtió en la nueva soberana de los ceibeños.

 Foto: Esaú Ocampo
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Juliana Reyes, de 8 años de edad, es la reina infantil de la Feria Isidra 2026.

 Foto: La Prensa
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La elección de las nuevas soberanas se llevó a cabo el pasado 17 de abril en la plaza Premier Toronjal.

Foto: La Prensa
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El Gran Carnaval de la Amistad 2026 será este sábado 23 de mayo.

Foto: La Prensa
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Farruko y La Makina se encargarán de amenizar el Gran Carnaval Internacional de la Amistad de La Ceiba este 23 de mayo.

Foto: La Prensa
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