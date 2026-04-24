Ellas son las reinas que representarán a La Ceiba en el Gran Carnaval

Kimberly Rosales es la nueva soberana de los ceibeños y será coronada este sábado 9 de mayo. "Los invitamos a la feria más grande de Honduras", dijo la reina de la feria.
Destereen Gonzáles es una bailarina y estudiante de Contaduría y Finanzas que se agenció la corona como nueva reina del Carnaval.
La bella jovencita Karla Ramírez fue electa reina aniversario de La Ceiba.
Shirley James está contenta de participar en el reinado de la feria, como reina del turismo.
Las nuevas reinas, de turismo, de la Feria Isidra, del Gran Carnaval y de aniversario, están listas para ser coronadas.
Kimberly Rosales es una estudiante de Ingeniería Informática de La Ceiba, que se convirtió en la nueva soberana de los ceibeños.
Juliana Reyes, de 8 años de edad, es la reina infantil de la Feria Isidra 2026.
La elección de las nuevas soberanas se llevó a cabo el pasado 17 de abril en la plaza Premier Toronjal.
El Gran Carnaval de la Amistad 2026 será este sábado 23 de mayo.
Farruko y La Makina se encargarán de amenizar el Gran Carnaval Internacional de la Amistad de La Ceiba este 23 de mayo.