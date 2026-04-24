¿Son novios? Ester Mendoza revela la verdad sobre Allan Paul

Los presentadores hondureños Allan Paul Carranza y Ester Mendoza se han consolidado como dos de las figuras más queridas de la televisión y las redes sociales en el país, generando constantemente interacción y comentarios entre sus seguidores.
En las últimas semanas, ambos han estado en el centro de la conversación digital debido a rumores sobre un posible romance.
Las especulaciones comenzaron a tomar fuerza luego de que Allan Paul revelara en una entrevista que estaba conociendo a una chica y que comenzaba a enamorarse, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.
De inmediato, los usuarios apuntaron a Ester Mendoza como la posible protagonista de esa historia, alimentando aún más las teorías.
Sin embargo, no fue sino hasta este día que la incógnita comenzó a despejarse. A través de redes sociales, a Ester Mendoza le preguntaron directamente si mantenía una relación sentimental con el presentador, generando gran expectativa entre los seguidores que esperaban una confirmación.
La respuesta no tardó en llegar, fue contundente y sorprendió a muchos.
“Fíjense que no, pero, nunca fuimos por nuestro cafecito, así que tenemos pendiente eso con Allan Paul”, expresó la presentadora, negando por completo que exista un noviazgo entre ambos.
De esta manera, Ester acabó por completo con los rumores de un noviazgo con el presentador, sin embargo, dejó con vida la esperanza de que suceda algo entre ellos.
Y es que pese a descartar una relación formal, Ester dejó abierta la posibilidad de compartir más tiempo juntos.
Lo cierto es que hasta el momento, Allan Paul Carranza no se ha pronunciado al respecto y se desconoce si ambos tendrán una cita en los próximos días.
Para nadie es un secreto que Allan Paul Carranza es considerado uno de los solteros más cotizados de la televisión hondureña, no solo por su carisma frente a cámaras, sino también por la cercanía que mantiene con su audiencia, lo que constantemente lo coloca en el centro de la conversación en redes sociales.
Mientras tanto, la expectativa continúa entre los seguidores, quienes no descartan que la historia entre Allan Paul y Ester Mendoza pueda evolucionar con el tiempo, especialmente tras la posibilidad de ese “cafecito” pendiente que, para muchos, podría marcar el inicio de algo más.