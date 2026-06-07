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¿Qué se sabe de la muerte del periodista Marco Rodas en la costa salvadoreña?

El periodista hondureño y productor Marco Tulio Rodas publicó en redes sociales sus últimos minutos antes de su muerte

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Marco Tulio Rodas Matamoros, periodista hondureño y productor de TVC, falleció ayer tras ser arrastrado por una fuerte corriente marina mientras se encontraba en la playa El Zonte, en el departamento de La Libertad Costa, El Salvador.

 Foto: redes sociales / cortesía
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El comunicador, de 28 años, se encontraba acompañado de otras dos personas cuando ocurrió el incidente que terminó en tragedia, según el reporte preliminar de las autoridades salvadoreñas.

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De acuerdo con los primeros informes, los tres fueron sorprendidos por una corriente repentina en aguas profundas, lo que generó una inmediata movilización de los equipos de rescate en la zona.

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La Unidad de Guardavidas de Protección Civil de El Salvador acudió al lugar para ejecutar labores de búsqueda y rescate, logrando auxiliar a los afectados tras varios minutos de intensa operación en el mar.

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Minutos antes del hecho, Marco Tulio Rodas había compartido publicaciones en redes sociales donde se le observaba en la playa El Tunco, también en la zona costera salvadoreña, disfrutando del entorno turístico.

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En sus historias, el periodista mostró imágenes desde la orilla del mar y posteriormente en áreas cercanas a restaurantes y comercios del sector, registros que se convirtieron en sus últimas publicaciones.

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Las autoridades confirmaron que dos de los involucrados fueron rescatados con vida. Se trata de Leni Rosales, de 27 años, y Abel Savellón, de 30, ambos de nacionalidad hondureña.

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Sin embargo, Marco Tulio Rodas fue extraído del agua en estado crítico, lo que obligó a los rescatistas a iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato.

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Los equipos de emergencia también utilizaron un desfibrilador externo automático en un intento por estabilizarlo, pero las maniobras no dieron resultados positivos.

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El hecho ha generado consternación en el gremio periodístico hondureño, así como entre familiares, colegas y amistades del comunicador, quienes han expresado mensajes de dolor y despedida en redes sociales.

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El medio Deportes TVC lamentó la muerte del productor y destacó su legado profesional y humano, señalando que será recordado por las huellas que dejó en quienes lo conocieron.

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Mientras tanto, las autoridades salvadoreñas continúan recopilando información sobre el incidente y se espera en las próximas horas la coordinación para la repatriación del cuerpo hacia Honduras.

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