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José Mario Pinto contrae matrimonio con bella capitalina tras su salida del Olimpia

El jugador catracho contrajo matrimonio con bella capitalina tras su salida del Olimpia: comparten fotos de su boda.

José Mario Pinto contrae matrimonio con bella capitalina tras su salida del Olimpia
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José Mario Pinto vivió uno de los momentos más especiales de su vida tras contraer matrimonio con su hermosa pareja, Ericka Salgado.
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Luego de confirmarse su salida de Olimpia y su nuevo equipo en Costa Rica, Pinto aprovechó sus días ante de sumarse al Sporting FC, para disfrutar al lado de su bella esposa.
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José Mario Pinto y Ericka Salgado mantienen una relación de varios años y son una de las parejas más consolidadas en el medio.
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La hermosa pareja se casó por lo civil el 25 de febrero del 2024 y ahora, han compartido imágenes de su nueva unión.
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La ceremonia se da semanas después de que la bella Ericka publicara las fotos en donde resaltaba su anillo.
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Y ahora, luego del partido de la Selección de Honduras ante Argentina, la pareja sorprendió al compartir imágenes de su boda.
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Ambos dieron un paso importante en su vida y así disfrutaron tras contraer matrimonio.
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La hermosa Ericka Salgado compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de su especial momento.
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"Que sean felices siempre", le dedicaron a la hermosa pareja en su baile como esposos.
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Pinto contrajo matrimonio en una ceremonia con familiares y amigos cercanos previo a iniciar su nueva aventura deportiva en Costa Rica.
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Pinto contrajo matrimonio en una ceremonia privada junto a sus familiares y amigos cercanos.
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Pinto y Ericka Salgado sellaron nuevamente su amor en una relación que se ha ido consolidando con el paso de los años.
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La bella chica siempre ha sido un gran apoyo de Pinto en su carrera deportiva. También seguía al Olimpia.
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La hermosa esposa del futbolista catracho estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es amante de la playa y suele compartir en sus redes sociales fotografías de sus lugares favoritos.
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Ahora, José Mario Pinto vivirá un nuevo capítulo en su vida privada al lado de su bella esposa.
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Asimismo, el jugador hondureño emprenderá una nueva aventura en cuanto a lo deportivo tras dejar las filas del Olimpia.
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José Mario Pinto viajará en una semanas rumbo a Costa Rica para integrarse al Sporting FC y comenzar su etapa como legionario.
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