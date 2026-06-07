José Mario Pinto contrae matrimonio con bella capitalina tras su salida del Olimpia

José Mario Pinto vivió uno de los momentos más especiales de su vida tras contraer matrimonio con su hermosa pareja, Ericka Salgado.
Luego de confirmarse su salida de Olimpia y su nuevo equipo en Costa Rica, Pinto aprovechó sus días ante de sumarse al Sporting FC, para disfrutar al lado de su bella esposa.
José Mario Pinto y Ericka Salgado mantienen una relación de varios años y son una de las parejas más consolidadas en el medio.
La hermosa pareja se casó por lo civil el 25 de febrero del 2024 y ahora, han compartido imágenes de su nueva unión.
La ceremonia se da semanas después de que la bella Ericka publicara las fotos en donde resaltaba su anillo.
Y ahora, luego del partido de la Selección de Honduras ante Argentina, la pareja sorprendió al compartir imágenes de su boda.
Ambos dieron un paso importante en su vida y así disfrutaron tras contraer matrimonio.
La hermosa Ericka Salgado compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de su especial momento.
"Que sean felices siempre", le dedicaron a la hermosa pareja en su baile como esposos.
Pinto contrajo matrimonio en una ceremonia con familiares y amigos cercanos previo a iniciar su nueva aventura deportiva en Costa Rica.
Pinto contrajo matrimonio en una ceremonia privada junto a sus familiares y amigos cercanos.
Pinto y Ericka Salgado sellaron nuevamente su amor en una relación que se ha ido consolidando con el paso de los años.
La bella chica siempre ha sido un gran apoyo de Pinto en su carrera deportiva. También seguía al Olimpia.
La hermosa esposa del futbolista catracho estudió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es amante de la playa y suele compartir en sus redes sociales fotografías de sus lugares favoritos.
Ahora, José Mario Pinto vivirá un nuevo capítulo en su vida privada al lado de su bella esposa.
Asimismo, el jugador hondureño emprenderá una nueva aventura en cuanto a lo deportivo tras dejar las filas del Olimpia.
José Mario Pinto viajará en una semanas rumbo a Costa Rica para integrarse al Sporting FC y comenzar su etapa como legionario.