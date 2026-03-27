Juan Diego Zelaya: “Congreso actuó con firmeza en defensa de la democracia”

TEGUCIGALPA

“El Congreso Nacional ha actuado con valentía y decisión, demostrando firmeza en defensa de la democracia”, expresó el edil capitalino al referirse a la resolución adoptada por el Legislativo.

El alcalde de Tegucigalpa, Juan Diego Zelaya , se pronunció sobre el reciente juicio político que culminó con la destitución de Johel Zelaya como titular del Ministerio Público, destacando la actuación del Congreso Nacional en este proceso.

Según Zelaya, la aplicación del juicio político responde a la necesidad de evitar errores del pasado y fortalecer las instituciones del país. En ese sentido, subrayó que este mecanismo está contemplado para corregir desviaciones dentro de la administración pública.

“Para no repetir los errores del pasado, se aplicó un mecanismo que existe precisamente para corregir desviaciones y proteger la democracia a futuro”, manifestó el alcalde.

El jefe municipal también destacó que la decisión fue respaldada por una amplia mayoría en el Congreso Nacional, alcanzando 93 votos a favor, lo que, a su juicio, evidencia consenso en torno a esa figura constitucional.

Asimismo, señaló que el proceso se desarrolló conforme a la Constitución de la República y con respeto al debido proceso, lo que contribuye a fortalecer la institucionalidad democrática del país.

Finalmente, Juan Diego Zelaya felicitó al presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, por su liderazgo, y concluyó que esta decisión representa “un paso firme en defensa de la democracia y la institucionalidad en Honduras”.