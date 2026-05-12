Sorprendido en su cama: la captura de Adán Fúnez, exalcalde de Tocoa

Tocoa, Colón

Eran las 6:00 am y el silencio habitual de la alborada se rompió con el sonido metálico de las botas policiales frente a la residencia de Adán Fúnez, ubicada en la colonia 18 de Septiembre de la ciudad de Tocoa. Mientras el exedil, acostumbrado a despertarse después de las 7:00 am, aún dormía, un contingente de agentes rodeaba su vivienda con una orden judicial que marcaría un punto de quiebre en su trayectoria política.

Los familiares atendieron el llamado a la puerta. Los uniformados, con el documento legal en mano, fueron directos: buscaban al hombre que gobernó Tocoa durante casi dos décadas.

Al ingresar a la habitación, la escena contrastaba con la imagen del político influyente que asumió la alcaldía en 2006 bajo la bandera del Partido Liberal y posteriormente se incorporó a Libre tras el golpe de Estado de 2009.

Fúnez fue sacado de su habitación vistiendo una camiseta blanca, pantalón de dormir y sandalias. Sobre su pecho resaltaba una cadena gruesa con un crucifijo, símbolo de la fe católica que lo acompañó durante el operativo. “Casi todos los capturados presentan síntomas de víctima, se sienten nerviosos; sin embargo, en su interior saben examinarse de sus actuaciones. La Policía Nacional no va a inventar y, junto con los fiscales del Ministerio Público, ha logrado sustentar las pruebas”, declaró Rolando Ponce, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI). Mientras el exalcalde era detenido en su vivienda, de manera simultánea fueron capturados los empresarios Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos. Los tres son acusados de ser los presuntos autores intelectuales de la muerte del ambientalista Juan López. El ambientalista fue asesinado el 14 de septiembre de 2024. Por el crimen guardan prisión tres personas, acusadas de ser los autores materiales y que están a las puertas de un juicio oral y público.

De la Municipalidad a las esposas

Durante casi cuatro horas, la residencia fue escenario de un allanamiento en el que agentes policiales recolectaron evidencias destinadas a fortalecer el caso contra Fúnez. El Ministerio Público lo vincula con el asesinato de Juan López, ambientalista y regidor municipal asesinado al salir de una iglesia católica en el barrio Fabio Ochoa. A las 9:50 am, el "hombre fuerte de Tocoa" y amigo personal de los expresidentes Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro abandonó su vivienda bajo custodia policial. Tras un breve paso por la jefatura local, fue trasladado en helicóptero hacia la sede policial de La Ceiba.

“Soy inocente de lo que me acusan. El tiempo dirá que no debo nada”, declaró brevemente a las 11:20 am, al aterrizar en la ciudad ceibeña. Según lo observado en el lugar, se mostró cabizbajo y con semblante serio.

Luego de descender del helicóptero bajo fuertes medidas de seguridad, fue evaluado por personal médico. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Adán Fúnez padece hipertensión, diabetes y una enfermedad cardíaca, además de recibir tratamiento para colesterol y triglicéridos elevados.

La captura de Fúnez ocurre en medio de un contexto marcado por años de tensiones con Juan López. El ambientalista defendía el Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía y mantenía una postura crítica frente a permisos otorgados a la minera Pinares Ecotek.

El exedil también ha sido mencionado previamente en señalamientos relacionados con presuntos vínculos con la estructura criminal “Los Cachiros” y por su aparición en un video difundido años atrás, en el que supuestamente negociaba dinero con narcotraficantes a cambio de favores políticos.

Camino a los tribunales