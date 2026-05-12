Olancho FC vs Motagua, EN VIVO hoy en triangulares de Liga Nacional: hora y dónde ver

Olancho, Honduras.

¡Se viene una jornada decisiva en los triangulares del Clausura 2026 ! La lucha en ambos grupos está al rojo vivo y la fecha 4 promete empezar a definir el camino rumbo a la gran final de la Liga Nacional de Honduras, con varios equipos jugando sus últimas cartas.

MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

Minuto 50 — ¡GOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! Rodrigo De Olivera marca el segundo para el Motagua ante el Olancho FC en el partido correspondiente a las triangulares del Clausura 2026.

Minuto 48 — Deyron Martínez sorprende con un potente remate de zurda desde fuera del área, pero el guardameta Luis Ortiz controla el balón sin mayores complicaciones.

¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO! Olancho FC mueve el banquillo en busca de reaccionar en el partido. Ingresan Clayvin Zúniga, Marlon Ramírez y Juan Delgado en lugar de Cristian Cálix, Jorlian Sánchez y Henry Gómez.

¡FIN DEL PRIMER TIEMPO! Motagua se va al descanso derrotando a Olancho FC en el partido correspondiente a las triangulares del torneo Clausura 2026.

Minuto 42 — ¡Motagua vuelve a perdonar! Denis Meléndez envió un preciso centro al área y Rodrigo De Oliveira conectó de primera, pero Gerson Argueta reaccionó de gran manera para desviar el balón y evitar el segundo gol del Ciclón Azul.

Minuto 39 — ¡Se salva Olancho FC! Romario Da Silva tuvo en sus pies el segundo para Motagua; el extremo brasileño recibió un buen pase dentro del área y sacó un remate, pero el disparo terminó impactando en la defensa rival, que logró despejar el peligro.

Minuto 34 — ¡Cerca el segundo del Motagua! Centro de Alejandro Reyes al área y Rodrigo De Oliveira conecta de cabeza, pero el balón pasa rozando el poste.

Minuto 32 — Fuerte falta de Serrano sobre Henry Gómez, en una acción que corta el ritmo del partido y genera reclamos en el campo.

Minuto 30 — Motagua arma una buena jugada tras el córner; Clever Portillo desbordó solo por la banda derecha, pero no logró enviar el pase retrasado y terminó desaprovechando una acción prometedora.

Minuto 29 — Tiro de esquina a favor del Motagua que es bien rechazado por la defensa de Olancho FC, que logra despejar el peligro.

Minuto 25 — ¡Casi el empate! Juan Lasso estuvo muy cerca de igualar el marcador tras un tiro de esquina, conectando una espectacular chilena que se fue apenas por encima del travesaño.

Minuto 21 — ¡GOOOOOOOOOOL DEL MOTAGUA! Alejandro Reyes marca el primero para el Motagua ante el Olancho FC en el partido correspondiente a las triangulares del Clausura 2026.

Minuto 19 — Motagua responde nuevamente con un disparo de Alejandro Reyes desde el borde del área, pero el remate se va desviado del arco rival.

Minuto 18 — Olancho FC empieza a adueñarse de la posesión, moviendo el balón con más calma y logrando neutralizar el ímpetu ofensivo de Motagua.

Minuto 15 — Motagua vuelve a generar una jugada colectiva interesante, aunque la acción no logra traducirse en una ocasión clara de gol.

Minuto 13 — ¡Ufff! Rodrigo De Oliveira desperdicia una clara oportunidad de gol bajo el arco tras un preciso centro de Meléndez, en una jugada que pudo significar el primero del partido.

Minuto 10 — Motagua mantiene la iniciativa, sigue llegando con peligro y empieza a tomar el control del partido.

Minuto 8 — Motagua ejecuta la jugada a balón parado, pero el envío no genera mayor peligro sobre el arco rival.

Minuto 7 — Gómez comete falta sobre Serrano y Motagua gana un tiro libre en zona ofensiva.

Minuto 5 — Motagua volvió a insistir en ataque, pero la jugada terminó en un intento sin precisión y el balón se perdió, otorgando tiro de esquina a favor de Olancho FC.

Minuto 4 — Olancho FC se aproximó al área rival, aunque la acción no generó mayor peligro para el arco del Motagua.

Minuto 3 — Javier López solicitó la revisión de la jugada en el FVS, pero tras la revisión el árbitro determinó que no hay penal a favor del Motagua.

Minuto 2 — Tarjeta amarilla para Serra tras una falta táctica en el mediocampo, cortando una jugada prometedora y siendo sancionado por el árbitro.

Minuto 1 — Rodrigo De Oliveira estuvo muy cerca de abrir el marcador con un potente disparo raso, pero el arquero de Olancho FC respondió de gran manera y envió el balón al tiro de esquina.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO! Olancho FC y Motagua ya se enfrentan en la jornada 4 de los triangulares del torneo Clausura 2026 de Liga Nacional. ALINEACIONES TITULARES

Motagua: Luis Ortiz, Christopher Meléndez, Giancarlo Sacaza, Luis Vega, Clever Portillo, Óscar Discua, Jorge Serrano, Denis Meléndez, Alejandro Reyes Romario da Silva y Rodrigo de Olivera.

Olancho FC: Gerson Argueta, Óscar Almendárez, Juan Lasso , Deyron Martínez, Henry Gómez 9 - Jorian Sánchez, Cristian Calix, Carlos Argueta, Omar Elvir, Geisson Perea , Kevin López

Si el director deportivo no entra, saco a todo el equipo, Motagua somos uno solo", amenazó el ibérico. Y minutos después se ledio entrada a Emilio Izaguirre al estadio Juan Ramón Brevé Vargas.

-- LA PREVIA--

Uno de los duelos atractivos será el de Motagua , que llega golpeado tras caer en casa ante Olancho FC. Ahora, el Ciclón Azul está obligado a reaccionar en su visita a los Potros , en un partido donde no hay margen de error si quiere seguir con vida en la competencia. El escenario es liderado por Génesis PN , que ha sabido aprovechar el bajón de Motagua para tomar ventaja con 4 puntos. Olancho FC también se juega mucho, ya que un triunfo en el estadio Juan Ramón Brevé podría dejar prácticamente sin opciones al conjunto azul, complicando aún más su panorama.