Espinel tras derrota del Olimpia ante Real España: "Este equipo no se preparó para este torneo"

El Olimpia sufrió la noche de este sábado una vez más una dolorosa remontada ante Real España y hoy fue una caída de 3-1 en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Eduardo Espinel dio la cara y en conferencia de prensa explicó por donde pasaron las claves para que el conjunto olimpista sufriera la caída en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El estratega uruguayo de los albos señaló que la parte física sigue afectando a sus jugadores y recordó que no hicieron una pretemporada completa.
CONFERENCIA DE ESPINEL
Su análisis sobre la derrota de Olimpia ante Real España
“Fueron dos tiempos muy diferentes. No se pudo hacer en el segundo tiempo lo que hicimos en el primero: presionar arriba, mantener las líneas juntas y controlar el partido. Todo fue lo contrario. Estuvimos muy separados en el campo. Sabíamos que podía pasar porque el equipo salió sin energía debido al desgaste del partido anterior, pero no hay excusas; hicimos un mal segundo tiempo. Cometimos errores infantiles, errores que no se pueden permitir en esta clase de partidos, especialmente en los goles. A consecuencia de eso, creo que Real España fue un justo ganador”.
¿Aguantó mucho los cambios por lo que estaba haciendo Real España?
“Siempre manejamos la posibilidad de que había jugadores que venían jugando al límite. Tuvimos la mala suerte de tener que gastar un cambio en el primer tiempo y eso también nos quitó una ventana, complicándonos un poco para hacer variantes más rápido. Seguíamos creyendo que el equipo podía recomponerse, pero justo cuando nos preparábamos para hacer una modificación llegó el segundo gol y eso terminó alterando un poco lo que teníamos planificado desde el inicio. La verdad es que estamos muy desilusionados. Ahora toca seguir peleando, tragarse la amargura y recuperarse rápido porque esto continúa”.
Los tres equipos del Grupo A llegaron a tres puntos
“Hay que recuperar energía. Gracias a Dios todavía dependemos de nosotros y eso es importante. Tenemos un partido el martes que debemos preparar bien y creo que será muy diferente a este, porque ambos equipos llegarán con las mismas condiciones físicas. Hoy Real España estaba más fresco y nosotros veníamos muy desgastados. El próximo partido será distinto y ahí estará la inteligencia para elegir el equipo adecuado y hacer la diferencia”.
Nuevamente Olimpia sufrió una remontada en San Pedro Sula ante Real España. ¿Le preocupa el aspecto físico por la seguidilla de partidos?
“Si doy las razones parecerá una excusa, pero ya lo he dicho muchas veces: este equipo no se preparó para este torneo. Jugamos más partidos en un mes que en el semestre pasado y prácticamente no tuvimos pretemporada. Voy a repetirlo: si doy argumentos parece excusa, pero es la realidad. Hoy fue un tema físico, no futbolístico. Si no estás bien físicamente, pasan estas cosas. Contra Marathón se hizo otro tipo de partido y es lógico."
"Desde que comenzó el torneo dije que iba a ser un semestre durísimo para nosotros, pero vamos a pelearlo. No somos los candidatos; ustedes mismos dijeron que Real España y Motagua eran los favoritos porque arrancaron arriba. Nosotros intentaremos competirles y luchar hasta el final”.
¿Qué debe evitar Olimpia para el duelo del martes ante Real España en Tegucigalpa?
“No podemos ser tan inocentes. Un equipo a la altura de Olimpia no puede cometer los errores que cometimos en los goles. Fueron fallos infantiles desde el primero hasta el tercero."
"No podemos quedar tan abiertos; faltó capacidad y lectura de juego. Hace mucho tiempo no recibíamos goles tan fáciles. Eso es una alerta. Los jugadores que cometieron errores tienen que aprender, nosotros también debemos hacerlo y seguramente tendremos que reestructurar algunas cosas. No hay mucho tiempo para corregir. Solo queda analizar, hablar y decidir quiénes están en mejores condiciones para afrontar el próximo encuentro”.
Habla de la parte física. ¿Cómo puede recuperar al equipo y cuáles fueron las falencias y virtudes del rival?
“La virtud del rival fue clara: jugaron mejor que nosotros. Pero también fueron favorecidos por los errores infantiles que cometimos. Desde el penal que hicimos inocentemente, aunque no sé si fue o no porque no alcancé a verlo. Nosotros pedimos revisión en el VAR, aunque no teníamos imágenes, pero debíamos arriesgarnos. Cuando enfrentas a rivales con buenos jugadores y además llegan más frescos, mientras nosotros acumulamos tantos partidos, es lógico que termines sufriendo."
"Debemos ser más inteligentes en nuestra área y entender mejor cómo juegan estos equipos. Real España nos hizo daño exactamente de la forma en que lo habíamos hablado antes del partido”.
Aspectos a mejorar
“Ahora no se puede trabajar mucho en lo físico. Lo primero es limpiar la cabeza, que es lo más importante, y entender que todavía dependemos de nosotros. No debemos quedarnos únicamente con este partido, sino valorar todo lo que se ha hecho durante el semestre. Hemos tenido altibajos, pero también hemos sabido levantarnos y seguimos peleando por el objetivo de ser campeones. Para lograrlo tenemos que corregir mucho en lo mental, porque hay errores garrafales que no se pueden volver a cometer”.