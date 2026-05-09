Nasry Asfura anuncia nueva inversión de Gildan en Honduras

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, aseguró que la empresa Gildan prepara una nueva inversión en el país, pese al cierre de una de sus operaciones anunciado recientemente.

“Viene una nueva inversión de ellos”, expresó el mandatario al referirse a la compañía textil, luego de participar en una gira en Los Ángeles, Estados Unidos, vinculada al Instituto Milken.

Asfura explicó que durante la conferencia sostuvo acercamientos con inversionistas interesados en desarrollar proyectos en Honduras en áreas como energía, maquila, agroindustria y turismo.

“Varios inversionistas están interesados en Honduras para invertir en energía, en maquila, en agroindustria, en turismo y en varios temas muy importantes”, manifestó.

Sobre el caso de Gildan, el gobernante indicó que la empresa ya había anunciado desde el año pasado el cierre de una de sus plantas y que la decisión responde a temas logísticos.

“Hablé con ellos el día de ayer. Por temas de logística decidieron unificar cierto tipo de producción en otro país”, señaló.

Sin embargo, aseguró que representantes de la compañía lo invitaron a conocer sus fábricas en las próximas semanas debido a nuevos planes de inversión en territorio hondureño.

“Dentro de dos a tres semanas me están invitando a sus fábricas porque viene una nueva inversión de ellos”, reiteró Asfura.

El presidente sostuvo que el objetivo de su administración es continuar promoviendo la llegada de capital extranjero y fortalecer la generación de empleo en el país.

“Lo que necesitamos en Honduras es traer inversión y eso es lo que andamos haciendo”, afirmó.