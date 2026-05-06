Nasry Asfura apuesta por fortalecer vínculos con EEUU y Europa en foro global

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente Nasry Asfura participó este miércoles en el panel “Construyendo prosperidad compartida”, desarrollado en Estados Unidos como parte de la Conferencia Global Milken Institute 2026, uno de los encuentros internacionales más influyentes en temas de economía, inversión y desarrollo. Durante su intervención, el mandatario sostuvo que Honduras debe fortalecer sus relaciones estratégicas con socios como Estados Unidos y la Unión Europea para impulsar el crecimiento económico y atraer inversiones. “Debemos saber quiénes son nuestros socios y quiénes le convienen a nuestro país, dónde debemos apuntar y hoy Estados Unidos lo es. Tenemos unos dos millones de hondureños en este país y no me puedo olvidar de España donde tenemos unos 300 mil hondureños”, expresó Asfura.

El gobernante señaló que uno de los principales retos para Honduras es generar confianza y estabilidad para atraer capital extranjero. “Debemos generar confianza en el país y buscar quiénes son los verdaderos socios. Con la Unión Europea mantenemos una balanza comercial sostenible”, manifestó.

Salud, educación e infraestructura

Asfura afirmó que su administración mantiene como prioridades la inversión en salud, educación e infraestructura, áreas que consideró fundamentales para el desarrollo del país. “Estoy enfocado en el tema de salud, educación e infraestructura porque un país sin infraestructura no hay manera de que pueda salir adelante. Es una mezcla de varias cosas”, indicó. Asimismo, aseguró que Honduras puede convertirse en un destino atractivo para la inversión si se garantizan condiciones claras para el sector productivo. “Con reglas claras, orden y transparencia estoy seguro que Honduras saldrá adelante y demostrará que se puede traer inversión”, agregó.

América como foco de inversión

Asfura abordó las oportunidades que ofrece América para inversionistas estadounidenses y globales, especialmente en áreas como inteligencia artificial, infraestructura de datos, manufactura avanzada y cadenas de suministro. En la sesión participaron Ramón Escobar, asesor sénior del Instituto Milken, como moderador; Colin Curvilíneo, fundador y director ejecutivo de Colabora Capital Partners; Liliana Reyes, directora ejecutiva de Fondo de Fondos; y James Scriven, director ejecutivo de BID Invest.

De acuerdo con los organizadores, el creciente interés por América responde a factores como su ubicación estratégica, el potencial en recursos naturales y las inversiones en conectividad, transporte y energía.

Conferencia reúne a líderes globales