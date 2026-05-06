PSG vs Arsenal: día, nuevo horario y sede de la final de la Champions League

Berlín, Alemania.

¡YA TENEMOS FINAL! El PSG de Luis Enrique vuelve a pelear por el título de la Champions League, esto luego de dejar en el camino al Bayern Múnich con el empate 1-1 (Global 5-6) en las semifinales. Los parisinos pelearán por el bicampeonato ant el Arsenal. Los Gunners, que eliminaron el martes al Atlético de Madrid con un tanto de Bukayo Saka, se verán las caras ante un poderoso PSG que quiere quedarse nuevamente con el campeonato de la máxima competencia de equipos en Europa. Arsenal y el París Saint-Germain, que doblegó este miércoles al Bayern Múnich, disputarán una final inédita de la Liga de Campeones en el Puskas Arena de Budapest.

Esta es la segunda final de la historia del conjunto londinense, que ya jugó el duelo decisivo de 2006 y que nunca ha ganado la Copa de Europa. Por su parte, es la tercera vez que el club francés, campeón en una ocasión, la pasada campaña por 5-0 ante el Inter de Milán, jugará una final de la Champions League.

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