18 meses sin fallo: Corte mantiene en el limbo caso de líderes garífunas

San Pedro Sula, Honduras

El proceso judicial contra los imputados por la desaparición de cinco líderes garífunas de la aldea Triunfo de la Cruz, en Tela, Atlántida, permanece detenido desde hace 18 meses en la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, con sede en Tegucigalpa. Las autoridades del Ministerio Público (MP) informaron que el 25 de enero de 2025 la defensa de tres de los seis procesados presentó un recurso de apelación ante ese tribunal de alzada. A la fecha, los magistrados aún no han emitido una resolución.

Según el MP, la impugnación fue presentada por los apoderados de los imputados Abner Isaías Gómez, Juan José Pereira Cerna y Ariel Alexander López, quienes cuestionan la resolución del Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada que les dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva. El Ministerio Público también informó que la defensa de Obed Gilberto Colíndres López interpuso un recurso de apelación el 15 de marzo de 2025, el cual tampoco ha sido resuelto por la Corte de Apelaciones. Ante la demora del tribunal, las autoridades del MP presentaron en junio de 2026 un escrito de pronto despacho para solicitar que los magistrados resuelvan ambos recursos interpuestos por la defensa de los cuatro encausados. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los seis acusados por la desaparición de los líderes garífunas Albert Sneider Centeno Thomas, presidente del patronato de la aldea Triunfo de la Cruz; Milton Joel Martínez; Suami Aparicio Mejía García; Gerardo Mizael Róchez Cálix y Júnior Rafael Juárez enfrentan un total de 12 delitos. Los cargos incluyen asociación terrorista, seis delitos de allanamiento de morada, cinco delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo con violencia. La desaparición de los cinco líderes garífunas ocurrió el 18 de julio de 2020. Posteriormente, el 16 de enero de 2025, el Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal ante el Juzgado con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada de San Pedro Sula contra 17 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), por lo que se libraron las respectivas órdenes de captura.

50 medios de prueba contra implicados en la desaparición

De los 17 supuestos integrantes de la MS-13, seis permanecen en prisión y once continúan prófugos de la justicia. Según las autoridades policiales, entre los fugitivos figura Marcelo Carbajal, alias "Telo", identificado como jefe de esa estructura criminal. Las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) establecen que "Telo" dirigió la operación para irrumpir en el barrio donde residían los líderes garífunas, privarlos de libertad y desaparecerlos. De acuerdo con las investigaciones, en el operativo participaron 20 hombres fuertemente armados y vestidos con indumentaria similar a la utilizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). Los atacantes se desplazaban en un convoy de seis camionetas.

El grupo irrumpió durante la madrugada del 18 de julio de 2020 en el barrio El Tigre, de Triunfo de la Cruz, donde allanó las viviendas de las víctimas y las privó de libertad. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido. En el requerimiento fiscal, el Ministerio Público presentó 50 medios de prueba documentales, periciales y testificales. Con base en esos elementos, el juez que conoce la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los imputados capturados.