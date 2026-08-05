18 meses sin fallo: Corte mantiene en el limbo caso de líderes garífunas

El proceso judicial contra los imputados por la desaparición de cinco líderes garífunas de la aldea <b>Triunfo de la Cruz</b>, en Tela, Atlántida, permanece detenido desde hace 18 meses en la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, con sede en Tegucigalpa.Las autoridades del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/sucesos/honduras-50-pruebas-ligan-acusados-desaparicion-garifunas-LA23765934" target="_blank"><b>Ministerio Público</b> </a>(MP) informaron que el 25 de enero de 2025 la defensa de tres de los seis procesados presentó un recurso de apelación ante ese tribunal de alzada. A la fecha, los magistrados aún no han emitido una resolución.