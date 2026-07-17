Identifican a jefe de la MS-13 que comandó desaparición de cinco líderes garífunas

San Pedro Sula, Honduras

En la causa judicial que se sigue por la desaparición de cinco líderes garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz, en Tela, hay 17 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados. De los encausados, nueve permanecen en prisión por los delitos de asociación terrorista, seis delitos de allanamiento de morada, cinco delitos de privación ilegal de la libertad agravada y robo con violencia.

Los delitos se imputan en perjuicio de Alberth Sneider Centeno Thomas, presidente del patronato de la aldea Triunfo de la Cruz; Milton Joel Martínez; Suami Aparicio Mejía García; Gerardo Mizael Róchez Cálix y Júnior Rafael Juárez. Las autoridades policiales informaron que entre los ocho miembros de la MS-13 que permanecen prófugos figura el jefe de esa organización criminal, identificado como Marcelo Carbajal, alias Telo. Las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestros (Unas) establecen que Telo dirigió la operación para irrumpir en el barrio donde residían los líderes garífunas, privarlos de su libertad y desaparecerlos el 18 de julio de 2020. Según la Policía, en la operación planificada y comandada por Marcelo Carbajal participaron 20 hombres fuertemente armados y vestidos con indumentaria similar a la utilizada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic). Los atacantes se movilizaban en un convoy de seis camionetas. El contingente de falsos policías irrumpió durante la madrugada del 18 de julio de 2020 en el barrio El Tigre, de Triunfo de la Cruz, donde allanó las viviendas de las víctimas y se las llevó privadas de libertad. Desde entonces, su paradero continúa siendo desconocido.

Según la Policía, el móvil del hecho está vinculado con la criminalidad organizada

El 16 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal ante los juzgados de San Pedro Sula contra los 17 miembros de la Mara Salvatrucha, por lo que se libraron órdenes de captura por los delitos que les atribuyen. Durante la audiencia inicial, los fiscales presentaron 50 medios de prueba documentales, periciales y testificales. Con base en esos elementos, el juez que conoce la causa dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los imputados capturados, quienes permanecen a la espera del juicio oral y público. En el requerimiento fiscal, el MP establece que los encausados participaron directamente en la desaparición de los líderes garífunas Alberth Sneider Centeno Thomas, Milton Joel Martínez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Mizael Róchez Cálix y Júnior Rafael Juárez.

Como parte de las investigaciones, la Unas recopiló pruebas técnico-científicas y testimoniales que ubican a los implicados en el lugar de los hechos y determinan el rol que habrían desempeñado en la comisión de los delitos. Las evidencias fueron obtenidas mediante análisis realizados a teléfonos celulares decomisados, grabaciones de cámaras de video instaladas en la zona y otros elementos probatorios que forman parte de la investigación del Ministerio Público.