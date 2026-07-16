  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a balazos a conocido abogado dentro de su pick up en Esparta, Atlántida

El abogado Jorge Armando Flores Rosales fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en la comunidad Flores de Lean, Esparta, Atlántida. Autoridades investigan el crimen y buscan esclarecer el caso

Matan a balazos a conocido abogado dentro de su pick up en Esparta, Atlántida

Foto en vida del abogado Jorge Armando Flores Rosales.
Atlántida, Honduras

Un conocido abogado fue asesinado a balazos este jueves dentro de un vehículo tipo pick up color rojo en la comunidad Flores de Lean, municipio de Esparta, Atlántida.

El profesional del derecho fue identificado como Jorge Armando Flores Rosales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue encontrada sin vida en el interior del vehículo tipo pick up, luego de que personas del sector alertaran a las autoridades.

El cuerpo sin vida de Jorge Armando Flores Rosales quedó en el asiento del conductor del vehículo. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no se han reportado capturas, sospechosos identificados ni se ha establecido el móvil del asesinato.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias