Matan a balazos a conocido abogado dentro de su pick up en Esparta, Atlántida

Atlántida, Honduras

Un conocido abogado fue asesinado a balazos este jueves dentro de un vehículo tipo pick up color rojo en la comunidad Flores de Lean, municipio de Esparta, Atlántida.

El profesional del derecho fue identificado como Jorge Armando Flores Rosales.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue encontrada sin vida en el interior del vehículo tipo pick up, luego de que personas del sector alertaran a las autoridades.

El cuerpo sin vida de Jorge Armando Flores Rosales quedó en el asiento del conductor del vehículo. Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y recopilar indicios que permitan esclarecer el crimen.

Hasta el momento, no se han reportado capturas, sospechosos identificados ni se ha establecido el móvil del asesinato.