Abuela es detenida por agentes de ICE cuando iba a su última quimioterapia

Nuevo México, Estados Unidos

Una adulta mayor fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Chaparral, Nuevo México , cuando presuntamente se dirigía a una clínica donde recibe tratamientos de quimioterapia para atender su cáncer.

El hecho ocurrió la mañana del 15 de julio y quedó registrado en un video grabado por una persona que se encontraba en una tienda de conveniencia de una gasolinera, donde la mujer decidió detenerse luego de notar que era seguida por los agentes migratorios.

En las imágenes se observa a la adulta mayor siendo interrogada por dos oficiales de ICE, mientras usuarios en redes sociales han expresado su preocupación e indignación por la situación.

De acuerdo con información compartida por su hijo en plataformas digitales, la mujer tendría 35 años viviendo legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, no se han divulgado detalles oficiales sobre su situación migratoria.

Según medios estadounidenses, la mujer habría ingresado a la tienda para pedir ayuda al percatarse de que los agentes la seguían. Posteriormente, los oficiales le solicitaron documentos de identificación y registros migratorios.

Tras el procedimiento, la adulta mayor fue trasladada a una oficina migratoria, donde quedó detenida, según reportes difundidos por medios locales.