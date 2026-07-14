Video del momento en que un "amigo" ataca a balazos a Alberto Zúniga en Olancho

Campamento, Olancho

Un video captado por cámaras de seguridad reveló los últimos momentos con vida de Alberto Zúniga Girón , de 42 años, quien fue atacado a balazos mientras compartía con otra persona en un establecimiento de bebidas alcohólicas del barrio Los Almendros, en Campamento, Olancho.

Las imágenes muestran a Zúniga Girón estaba junto a varios hombres con quien aparentemente conversaba y compartía una bebida, en un ambiente que parecía transcurrir con normalidad antes del violento desenlace.

De manera repentina, según se observa en la grabación, el sospechoso habría sacado un arma de fuego y, a corta distancia, le disparó contra el pecho a Alberto Zúniga.

Tras recibir el impacto de bala, la víctima perdió la estabilidad y se desvaneció en el lugar, mientras las personas que se encontraban cerca reaccionaban ante el ataque.

En la parte final del video se observa cómo el presunto atacante, luego de dispararle, se aleja rápidamente de la escena y posteriormente sale corriendo del establecimiento para escapar del lugar.

El hecho ocurrió el domingo 12 de julio en el barrio Los Almendros de Campamento, donde las cámaras de vigilancia del negocio captaron la secuencia del ataque.

Las imágenes se han convertido en una pieza clave para las autoridades, que analizan el material como parte de las investigaciones para identificar al responsable y establecer el móvil del crimen.

De acuerdo con información preliminar, el sospechoso sería una persona conocida por la víctima, por lo que los investigadores trabajan para determinar qué habría provocado la agresión que terminó con la vida de Zúniga Girón.

Tras conocer el hecho, agentes de la Policía Nacional realizaron las primeras diligencias y comenzaron la búsqueda del responsable del ataque armado.