Muere electricista tras recibir descarga eléctrica en una vivienda de Choloma

Choloma, Cortés

Un hombre perdió la vida luego de recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de electricidad en una vivienda del municipio de Choloma, Cortés .

La víctima fue identificada como Elys Genaro Machado Hernández, de 35 años, quien sufrió el accidente mientras desarrollaba labores en el inmueble.

Según información preliminar, el hecho ocurrió cuando Machado Hernández se encontraba manipulando instalaciones eléctricas, aunque las circunstancias exactas todavía no han sido esclarecidas.

Tras sufrir la descarga, personas que se encontraban en la zona auxiliaron al hombre y lo trasladaron de emergencia hacia las instalaciones de la Cruz Roja de Choloma.

Sin embargo, al momento de su ingreso, el personal médico confirmó que ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones provocadas por la descarga eléctrica.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para establecer cómo ocurrió el incidente y determinar si existió alguna falla en las medidas de seguridad durante la labor que realizaba.

El fallecimiento del trabajador generó consternación entre familiares, vecinos y pobladores del sector, quienes lamentaron el trágico accidente.