Dantesco, enfermo mental mata a niño con un puñal en Balfate

Balfate, Colón

La comunidad de Cerro Colorado, en el municipio de Balfate, departamento de Colón, se encuentra consternada tras el asesinato de José Ramón Gutiérrez Maldonado (de 11 años) y estudiante de sexto grado de la escuela Carlos Vega de la aldea.

De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió este martes mientras el menor descansaba en una hamaca, en el corredor de su vivienda. Un individuo conocido con el alias de "Piolín", quien, según versiones preliminares, padece una enfermedad mental, habría ingresado al inmueble y lo atacó con un arma blanca.