Dantesco, enfermo mental mata a niño con un puñal en Balfate

La comunidad de Cerro Colorado, en el municipio de Balfate, departamento de Colón, se encuentra consternada tras el asesinato de José Ramón Gutiérrez Maldonado (de 11 años) y estudiante de sexto grado de la escuela Carlos Vega de la aldea.
De acuerdo con testigos, el hecho ocurrió este martes mientras el menor descansaba en una hamaca, en el corredor de su vivienda. Un individuo conocido con el alias de "Piolín", quien, según versiones preliminares, padece una enfermedad mental, habría ingresado al inmueble y lo atacó con un arma blanca.
El cuerpo del menor quedó boca abajo sobre el suelo, junto a un charco de sangre. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya se encuentra bajo custodia policial.
Capturan al sospechoso
Tras el ataque, el sospechoso no huyó del lugar. Testigos indicaron que caminaba desnudo por una calle de la comunidad y con la mirada perdida, situación que permitió a agentes policiales detenerlo con el apoyo de pobladores.
Familiares, vecinos, docentes de la escuela Carlos Vega y líderes comunitarios expresaron su profundo dolor e indignación. Además, exigieron que el crimen no quede impune y que se aplique la ley contra el responsable.
Un equipo de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque. El cuerpo del menor fue trasladado a la morgue de la ciudad de Tocoa.