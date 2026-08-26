Diputada Sara Zavala niega vínculos con presunta estructura piramidal

Tegucigalpa, Honduras. La diputada del Congreso Nacional, Sara Zavala, rechazó este miércoles cualquier vínculo con una presunta estructura de estafa, fraude financiero o esquema piramidal y pidió al Ministerio Público investigar los hechos denunciados.

Sara Zavala condenó cualquier mecanismo que se aproveche de la confianza y los recursos económicos de los hondureños. “Quiero condenar de manera enérgica, categórica, cualquier esquema de estafa, fraude financiero o estructura piramidal”, manifestó durante su intervención.

La congresista también cuestionó que personas u organizaciones utilicen a figuras públicas, funcionarios, profesionales o líderes sociales para proyectar una imagen de legitimidad mientras desarrollan actividades que podrían tener otros fines.

En ese contexto, rechazó las acusaciones que circulan en redes sociales y que, según afirmó, buscan relacionarla con los hechos denunciados. Aseguró que nunca ha promovido ni respaldado esquemas de inversión fraudulenta.

Zavala explicó que el video difundido en redes sociales corresponde a su participación en un evento al que fue invitada en su condición de figura pública. Según relató, la actividad le fue presentada como un proyecto de innovación tecnológica, emprendimiento y promoción de inversiones.

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La diputada aseguró que no pertenece a la organización señalada, no participa en sus operaciones y tampoco ha realizado inversiones en ella. También negó formar parte de su estructura administrativa, financiera o comercial o haber recibido beneficios económicos relacionados con esa empresa.

“En ningún momento he promovido, he incentivado o llamado a los hondureños a participar en esquemas de inversión fraudulenta ni he respaldado actividades contrarias a la ley”, afirmó Zavala al referirse a los señalamientos en su contra.

Ante las denuncias, la congresista pidió al Ministerio Público y a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva, objetiva y transparente que permita esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar justicia para las personas afectadas.

Zavala también respaldó que el Congreso Nacional avance en el proyecto presentado por el diputado liberal Álex Berríos, que busca tipificar como delito autónomo la captación ilegal y masiva de recursos, incluyendo los esquemas piramidales.

Finalmente, la diputada exigió a los medios de comunicación ejercer su derecho a réplica y difundir su posición sobre las acusaciones. Reiteró que su participación en el evento no implicó respaldo a actividades fraudulentas y reafirmó su compromiso con la transparencia y la legalidad.