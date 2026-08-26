Criminales sacan de un hospital a supuesto líder de banda sicarial

Ciudad de México, México. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, a Dayron Daniel Sánchez Zárate, alias “El Lápiz”, señalado como integrante del grupo delictivo La Anti Unión, dedicada, entre otros delitos, a la extorsión, sicariato y asaltos. El joven, de 20 años, fue localizado cuando viajaba en un vehículo junto con un hombre de 25 años y una mujer de 30, quienes presuntamente lo ayudaron a abandonar un hospital sin contar con el alta médica, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente por heridas de bala.

La detención ocurrió durante un patrullaje en la colonia Casco de Santo Tomás. Los agentes detectaron un automóvil color vino con los cristales abajo y percibieron un fuerte olor a marihuana procedente del interior. Al realizar una inspección, los policías encontraron a la pareja en los asientos delanteros mientras presuntamente consumía cigarrillos artesanales. En la parte trasera viajaba “El Lápiz”, quien llevaba férulas en ambas piernas debido a las lesiones que había sufrido. De acuerdo con los reportes policiales, Sánchez Zárate había resultado herido días antes durante un ataque armado en la alcaldía Álvaro Obregón. Las investigaciones preliminares señalan que integrantes de La Unión Tepito habrían emboscado el vehículo en el que se encontraba mientras esperaba a una mujer identificada como Nailea González, quien presuntamente le habría tendido una trampa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse