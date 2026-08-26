La ley energética de 2022 no permite conectarse a la red si la Enee no instala un medidor

San Pedro Sula, Honduras
Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, aseguró que la reforma energética aprobada en 2022 permite a una persona conectarse directamente a la red eléctrica si solicita un medidor a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) y la estatal no se lo instala.
“Por ley, en la última reforma que se hizo en 2022, dice que si el cliente se presenta a la Enee a que la empresa le instale un contador y no se lo instalan, la persona se puede conectar directamente a la red eléctrica”, aseguró (a partir de 1:30:20).
Sin embargo, la afirmación es falsa. Una revisión del Decreto 46-2022 no encontró ninguna disposición que autorice a los ciudadanos a conectarse directamente a la red eléctrica cuando la Enee no les haya instalado un medidor.
La normativa establece que el Estado debe garantizar la prestación del servicio eléctrico a toda la población y señala a la Enee como la empresa pública responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
Pero esa obligación no equivale a autorizar conexiones directas realizadas por los usuarios.
Las declaraciones de Marlon Lara, diputado del Partido Liberal, se producen mientras las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica continúan pendientes en el Congreso Nacional.
Hasta el 26 de agosto de 2026, la iniciativa permanece a la espera del tercer y último debate, mientras las bancadas buscan alcanzar consensos. El Congreso Nacional informó el 21 de agosto que esperaba lograr acuerdos durante los siguientes 15 días para continuar con la discusión.
LA PRENSA Verifica solicitó comentarios a Lara sobre su aseveración, pero hasta el cierre de esta verificación no obtuvo respuesta.
No se contempla
El Decreto 46-2022, publicado en La Gaceta el 16 de mayo de 2022, declara la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.
También establece que las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización deben desarrollarse bajo los principios definidos en la normativa.
El artículo 3 dispone que el Estado debe garantizar la prestación del servicio eléctrico a la población urbana y rural y establece que ese control se ejercerá a través de la Enee, responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización.
Sin embargo, el artículo no establece que una persona quede facultada para conectarse directamente a la red eléctrica si previamente solicitó un medidor y la Enee no realizó la instalación.
El decreto menciona, entre los problemas del sector eléctrico, un déficit en la instalación de medidores. Sin embargo, en ninguna de sus disposiciones establece que, si la Enee no instala un contador, el usuario queda autorizado para conectarse directamente a la red eléctrica.
Además, el Decreto 46-2022 reformó distintos artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica, entre ellos disposiciones relacionadas con los usuarios, las empresas generadoras, la distribución y la operación del sistema. La revisión de esas reformas tampoco encontró la autorización descrita por Lara.
Consultado por LA PRENSA Verifica, Samuel Rodríguez, analista en temas del sector eléctrico, explicó que, aunque considera que el Decreto 46-2022 contiene disposiciones que deberían reformarse, entre ellas algunas relacionadas con la renegociación de contratos y la adquisición de plantas, la normativa no contempla ni autoriza que una persona pueda conectarse por cuenta propia a la red eléctrica si la Enee no le instala un medidor.
Por tanto, es falso que la reforma energética de 2022 establezca que un ciudadano puede conectarse directamente a la red eléctrica cuando la Enee no le instala un medidor.