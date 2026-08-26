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Reina llega San Pedro Sula por partido y las miradas se van sobre ella

San Pedro Sula volvió a convertirse en el punto de encuentro del fútbol centroamericano, pero esta vez una presencia especial también llamó poderosamente la atención.

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 12:14 -
  • Redacción
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Bella chica llegó a San Pedro Sula y causa sensación de cara a partido de fútbol.
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En la previa del Marathón vs Real Estelí, por Copa Centroamericana, la presencia de una joven periodista de Nicaragua ha comenzado a generar comentarios entre los aficionados hondureños.
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La joven periodista estuvo presente en el último entrenamiento del conjunto nicaragüense en el estadio Francisco Morazán, escenario donde Real Estelí se juega una importante posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
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Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a llamar la atención de quienes estuvieron pendientes de la llegada del conjunto norteño a territorio hondureño.
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Se trata de Ashley Solano, comunicadora de Nicaragua que llegó a San Pedro Sula como parte de la cobertura de Nica Sport para darle seguimiento al Real Estelí durante su participación en el torneo internacional.
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Ashley Solano forma parte de la delegación periodística que acompaña al fútbol nicaragüense en sus compromisos internacionales
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Su llegada a Honduras representa una nueva oportunidad para continuar desarrollando su trabajo en una cobertura que tiene especial importancia para el Real Estelí.
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Ashley ha estado cerca del equipo durante esta preparación, siguiendo los movimientos de los jugadores, las declaraciones y todos los detalles que rodean el encuentro contra Marathón.
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Más allá del partido, su presencia también ha despertado curiosidad entre los aficionados hondureños que siguen las redes sociales y las publicaciones relacionadas con la previa del encuentro.
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La trayectoria de Ashley Solano en los medios de comunicación comenzó desde muy joven.
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En 2023, TN8 presentó a Ashley como uno de los nuevos talentos de La Hora Nick, espacio en el que comenzó a ganar experiencia frente a las cámaras.
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Aquella etapa significó uno de sus primeros acercamientos importantes al mundo de la televisión y le permitió desarrollar habilidades de comunicación y desenvolvimiento ante el público.
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Con el tiempo, su perfil ha evolucionado y su presencia se ha relacionado cada vez más con el mundo deportivo
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La joven comunicadora nicaragüense también cuenta con una faceta relacionada con los concursos de belleza-.
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En 2023 fue elegida como Pre Teen Universe Nicaragua, título que marcó una etapa importante en sus primeros años dentro del mundo de la televisión y los medios de comunicación.
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Bajo el título de Pre Teen Universe Nicaragua 2023, Ashley comenzó a proyectarse también como una joven modelo y representante de la belleza nicaragüense, experiencia que posteriormente se convirtió en parte de su crecimiento dentro de los medios.
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Con el paso del tiempo, su perfil fue tomando un rumbo cada vez más relacionado con la comunicación. La televisión le permitió adquirir experiencia frente a las cámaras y desarrollar una mayor soltura para hablar ante el público, mientras que su participación en certámenes de belleza le aportó exposición y experiencia en escenarios donde la imagen, la personalidad y la seguridad tienen un papel fundamental.
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El recorrido de Ashley Solano muestra una evolución interesante. Comenzó desde muy joven en espacios de televisión dirigidos al público juvenil, posteriormente tuvo una experiencia en los concursos de belleza y ahora desarrolla una faceta vinculada al periodismo deportivo.
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La cuenta de Instagram de la joven es ashleysolano_z.
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Su llegada a San Pedro Sula ha permitido que el público hondureño conozca una faceta diferente de la joven nicaragüense.
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