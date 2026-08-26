Reina llega San Pedro Sula por partido y las miradas se van sobre ella

Con el paso del tiempo, su perfil fue tomando un rumbo cada vez más relacionado con la comunicación. La televisión le permitió adquirir experiencia frente a las cámaras y desarrollar una mayor soltura para hablar ante el público, mientras que su participación en certámenes de belleza le aportó exposición y experiencia en escenarios donde la imagen, la personalidad y la seguridad tienen un papel fundamental.