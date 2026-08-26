Reina llega San Pedro Sula por partido y las miradas se van sobre ella

Bella chica llegó a San Pedro Sula y causa sensación de cara a partido de fútbol.
En la previa del Marathón vs Real Estelí, por Copa Centroamericana, la presencia de una joven periodista de Nicaragua ha comenzado a generar comentarios entre los aficionados hondureños.
La joven periodista estuvo presente en el último entrenamiento del conjunto nicaragüense en el estadio Francisco Morazán, escenario donde Real Estelí se juega una importante posibilidad de avanzar a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.
Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a llamar la atención de quienes estuvieron pendientes de la llegada del conjunto norteño a territorio hondureño.
Se trata de Ashley Solano, comunicadora de Nicaragua que llegó a San Pedro Sula como parte de la cobertura de Nica Sport para darle seguimiento al Real Estelí durante su participación en el torneo internacional.
Ashley Solano forma parte de la delegación periodística que acompaña al fútbol nicaragüense en sus compromisos internacionales
Su llegada a Honduras representa una nueva oportunidad para continuar desarrollando su trabajo en una cobertura que tiene especial importancia para el Real Estelí.
Ashley ha estado cerca del equipo durante esta preparación, siguiendo los movimientos de los jugadores, las declaraciones y todos los detalles que rodean el encuentro contra Marathón.
Más allá del partido, su presencia también ha despertado curiosidad entre los aficionados hondureños que siguen las redes sociales y las publicaciones relacionadas con la previa del encuentro.
La trayectoria de Ashley Solano en los medios de comunicación comenzó desde muy joven.
En 2023, TN8 presentó a Ashley como uno de los nuevos talentos de La Hora Nick, espacio en el que comenzó a ganar experiencia frente a las cámaras.
Aquella etapa significó uno de sus primeros acercamientos importantes al mundo de la televisión y le permitió desarrollar habilidades de comunicación y desenvolvimiento ante el público.
Con el tiempo, su perfil ha evolucionado y su presencia se ha relacionado cada vez más con el mundo deportivo
La joven comunicadora nicaragüense también cuenta con una faceta relacionada con los concursos de belleza-.
En 2023 fue elegida como Pre Teen Universe Nicaragua, título que marcó una etapa importante en sus primeros años dentro del mundo de la televisión y los medios de comunicación.
Bajo el título de Pre Teen Universe Nicaragua 2023, Ashley comenzó a proyectarse también como una joven modelo y representante de la belleza nicaragüense, experiencia que posteriormente se convirtió en parte de su crecimiento dentro de los medios.
Con el paso del tiempo, su perfil fue tomando un rumbo cada vez más relacionado con la comunicación. La televisión le permitió adquirir experiencia frente a las cámaras y desarrollar una mayor soltura para hablar ante el público, mientras que su participación en certámenes de belleza le aportó exposición y experiencia en escenarios donde la imagen, la personalidad y la seguridad tienen un papel fundamental.
El recorrido de Ashley Solano muestra una evolución interesante. Comenzó desde muy joven en espacios de televisión dirigidos al público juvenil, posteriormente tuvo una experiencia en los concursos de belleza y ahora desarrolla una faceta vinculada al periodismo deportivo.
La cuenta de Instagram de la joven es ashleysolano_z.
Su llegada a San Pedro Sula ha permitido que el público hondureño conozca una faceta diferente de la joven nicaragüense.