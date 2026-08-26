Tim Curry: las películas y series que protagonizó el icónico actor

Después de darse a conocer la noticia de su muerte, a los 80 años de edad, el mundo despide a Timothy James Curry, un artista cuya sola presencia en pantalla transformaba cualquier producción en una obra de culto. Nacido en Cheshire, Inglaterra, en 1946, Curry no fue solo un actor: fue un ícono cultural transgresor, un cantante virtuoso y un referente absoluto de la cultura pop que dominó por igual el teatro musical de Broadway, el cine de terror y las comedias familiares.
Dotado de una portentosa voz, una sonrisa pícara inolvidable y una expresividad magnética, Curry se especializó en dar vida a villanos sofisticados, excéntricos y sumamente carismáticos. Su audacia actoral desafió los roles tradicionales de género y de la masculinidad en la década de los 70, pavimentando el camino para futuras generaciones de artistas.
Sus películas y papeles más importantes. El legado fílmico de Tim Curry abarca más de cinco décadas. Entre su extensa filmografía, a continuación le mostramos las producciones más emblemáticas e influyentes de su carrera.
The Rocky Horror Picture Show (1975) — El Dr. Frank-N-Furter. El papel que lo inmortalizó. Curry dio vida a un "dulce travesti de la Transilvania Transexual" en una interpretación desinhibida, glamurosa y rebelde. La cinta se convirtió en el mayor fenómeno cinematográfico de culto de la historia, manteniéndose en salas de cine de forma ininterrumpida durante décadas.
It / Eso (1990) — Pennywise. Mucho antes de las adaptaciones modernas, Curry encarnó al terrorífico payaso ancestral en la miniserie para televisión de Stephen King. Sin recurrir a los efectos digitales actuales y apoyado únicamente en su perturbadora modulación de voz y una mirada desquiciante, provocó la coulrofobia (miedo a los payasos) en millones de niños de los años 90.
Home Alone 2: Lost in New York / Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York (1992) — El Señor Hector. En el cine comercial e infantil, Curry demostró un impecable ritmo para la comedia física al interpretar al sospechoso, estricto y a la vez hilarante conserje del Hotel Plaza. Sus divertidos enfrentamientos con el personaje de Macaulay Culkin y su inolvidable sonrisa forzada se volvieron clásicos de la temporada navideña.
Clue (1985) — Wadsworth / El Señor Boddy. En esta comedia de misterio basada en el famoso juego de mesa, Curry brilla como el meticuloso y enérgico mayordomo que guía a los sospechosos a través de una mansión. La película destaca por el despliegue de su agilidad verbal y corporal, especialmente en el acelerado y célebre clímax de la historia.
Legend (1985) — Darkness (El Señor de las Tinieblas) Bajo la dirección de Ridley Scott y sepultado bajo capas de un revolucionario maquillaje y prótesis que tomaban más de cinco horas en colocarse, Curry interpretó a la mismísima encarnación del Diablo. Su imponente voz y su imponente presencia física crearon a uno de los villanos estéticos más perfectos y aterradores de la fantasía cinematográfica.
Muppet Treasure Island / Los Muppets en la Isla del Tesoro (1996) — Long John Silver. Curry consideraba este papel como uno de los más divertidos de su vida. Interpretando al legendario pirata, logró la difícil hazaña de no ser eclipsado por las marionetas de Jim Henson, entregando una actuación exagerada, teatral y repleta de números musicales memorables.
A pesar de que un grave accidente cerebrovascular en 2012 lo obligó a usar una silla de ruedas por el resto de su vida, Curry jamás perdió su característico ingenio ni su pasión por el arte, refugiándose en el doblaje de voz para animaciones y videojuegos durante sus últimos años. Hoy, el cine pierde a un camaleón irrepetible que demostró que actuar no se trata de encajar, sino de atreverse a transformar la realidad.