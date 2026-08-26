Tim Curry: las películas y series que protagonizó el icónico actor

A pesar de que un grave accidente cerebrovascular en 2012 lo obligó a usar una silla de ruedas por el resto de su vida, Curry jamás perdió su característico ingenio ni su pasión por el arte, refugiándose en el doblaje de voz para animaciones y videojuegos durante sus últimos años. Hoy, el cine pierde a un camaleón irrepetible que demostró que actuar no se trata de encajar, sino de atreverse a transformar la realidad.