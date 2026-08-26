Muere querida integrante de "Bienvenidos" tras ser diagnosticada con trágica enfermedad

Durante sus años al aire, el programa contó con reconocidos actores y comediantes venezolanos y recibió a importantes figuras de la música y la televisión. Su popularidad trascendió las fronteras de Venezuela y llegó a distintos países de América Latina y otras regiones. Tras permanecer durante años en Venevisión, el programa pasó posteriormente a Televen y concluyó su etapa televisiva a comienzos de los años 2000.