Muere querida integrante de "Bienvenidos" tras ser diagnosticada con trágica enfermedad

Nuevamente la industria de las telenovelas se vistió de luto después de que se confirmara la muerte de una famosa actriz, quien lamentablemente perdió la vida a los 51 años un mes después de ser diagnosticada con una enfermedad mortal. La noticia fue anunciada por medio de redes sociales.
La tarde de ayer, martes 25 de agosto, medios en Venezuela anunciaron la muerte de la actriz de telenovelas, conductora de televisión y comediante, Andreina Yépez.
Hace un mes la protagonista de los melodramas "Por amarte tanto", "Pecado de amor" y "El amor las vuelve locas" informó que estaba pasando por un complicado momento de salud.
A lo largo de su carrera, Andreina Yépez consiguió gran parte de su popularidad gracias al trabajo que hizo en distintas telenovelas transmitidas en Venezuela y por su personaje de comedia "Melao".
El pasado mes de julio, la también integrante de los programas de televisión "Bienvenidos", "Cheverísimo" y "La Guerra de los Sexos" reveló que fue diagnosticada con cáncer, enfermedad que lamentablemente complicó su estado de salud.
La actriz decidió enfrentar la enfermedad de manera privada y en compañía de su familia.
Sus fans expresaron sus condolencias y la recordaron por el gran trabajo que hizo en la pantalla chica.
Andreina Yépez fue una famosa actriz de telenovelas, conductora de televisión, modelo y comediante nacida en Venezuela.
Andreina Yépez formó parte de Bienvenidos, uno de los programas de comedia más emblemáticos de la televisión venezolana. Creado, producido y conducido por Miguel Ángel Landa, comenzó sus transmisiones en Venevisión en 1982 y se caracterizó por sus numerosos sketches humorísticos, en los que sus personajes representaban situaciones de la vida cotidiana con diferentes estilos de comedia.
Durante sus años al aire, el programa contó con reconocidos actores y comediantes venezolanos y recibió a importantes figuras de la música y la televisión. Su popularidad trascendió las fronteras de Venezuela y llegó a distintos países de América Latina y otras regiones. Tras permanecer durante años en Venevisión, el programa pasó posteriormente a Televen y concluyó su etapa televisiva a comienzos de los años 2000.