Estados Unidos suspende citas para visas de inmigrante en sus embajadas a nivel mundial

La medida fue comunicada por el Departamento de Estado y contempla ajustes en las citas para permitir que los funcionarios participen en un programa de formación global.

Washington. Estados Unidos suspendió este miércoles temporalmente las citas para entrevistas de visas de inmigrante en sus embajadas y consulados alrededor del mundo, como parte de una nueva iniciativa de capacitación dirigida a los funcionarios consulares, informaron medios estadounidenses.

Según información difundida por Reuters y otros medios de EEUU, la capacitación busca fortalecer los procedimientos utilizados para evaluar a los solicitantes y garantizar que los funcionarios consulares apliquen los criterios de manera uniforme.

La suspensión afecta a solicitantes que se encuentran en el proceso de obtener una visa de inmigrante, mientras que las autoridades no han establecido una fecha precisa para la normalización de las entrevistas.

Uno de los principales aspectos de la capacitación está relacionado con la evaluación de si un solicitante podría convertirse en una denominada “carga pública”, es decir, si existe la posibilidad de que dependa de determinados beneficios públicos del Gobierno estadounidense después de ingresar al país.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

El Departamento de Estado señaló que la iniciativa comenzó durante agosto en las misiones diplomáticas estadounidenses y que las citas deberán ser ajustadas para permitir el desarrollo de esta capacitación. La dependencia no informó cuánto tiempo permanecerá vigente la medida.

La suspensión también ha generado cambios para personas que ya tenían programadas sus entrevistas. De acuerdo con reportes citados por medios internacionales, algunos solicitantes recibieron correos electrónicos en los que se les notificó que sus citas fueron canceladas o pospuestas y que posteriormente recibirán una nueva fecha.

Las autoridades estadounidenses no han indicado cuándo serán asignadas las nuevas citas ni han ofrecido un calendario general para reanudar las entrevistas, por lo que los solicitantes deberán permanecer atentos a las comunicaciones de las embajadas y consulados donde llevan sus procesos.

La decisión ocurre en medio de una serie de medidas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump para endurecer los controles migratorios y reforzar los mecanismos de revisión de quienes buscan ingresar o permanecer legalmente en Estados Unidos. Reuters señaló que estas acciones incluyen una mayor revisión de solicitudes de visas y otros trámites migratorios.

La pausa llega además después de que un juez federal bloqueara recientemente una política que había suspendido la emisión de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países. La resolución cuestionó la autoridad del secretario de Estado, Marco Rubio, para aplicar de manera general esa suspensión.