  1. Inicio
  2. · Honduras

Copeco pronostica lluvias en varias regiones de Honduras este miércoles

El ingreso de una humedad proveniente desde el mar Caribe generará lluvias y chubascos débiles

Copeco pronostica lluvias en varias regiones de Honduras este miércoles

Las regiones afectadas serán el oriente, occidente y norte del país.

Tegucigalpa. Prevalecerán condiciones mayormente secas en casi todo el territorio nacional para este miércoles 26 de agosto de 2026, según el reporte meteorológico oficial de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Sin embargo, las autoridades informaron que el transporte de humedad desde el mar Caribe estará produciendo lluvias y chubascos débiles en sectores del oriente, occidente y el norte del país.

En cuanto al comportamiento de las aguas marítimas, tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, se registrará un oleaje estable que oscilará entre 1 y 3 pies de altura, permitiendo la actividad pesquera y de embarcaciones sin contratiempos.

Asimismo, la jornada contará con la salida del sol a las 5:37 a.m. y su ocultamiento a las 6:04 p.m., bajo la influencia de la fase lunar en cuarto creciente.

El ente estatal pide a los pobladores de las zonas donde se registrarán lluvias estar atentos a los boletines oficiales; además, que tomen las precauciones necesarias ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo sus vidas.

app IOS diez

Descarga nuestra app

Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias