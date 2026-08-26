Copeco pronostica lluvias en varias regiones de Honduras este miércoles

Tegucigalpa. Prevalecerán condiciones mayormente secas en casi todo el territorio nacional para este miércoles 26 de agosto de 2026, según el reporte meteorológico oficial de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Sin embargo, las autoridades informaron que el transporte de humedad desde el mar Caribe estará produciendo lluvias y chubascos débiles en sectores del oriente, occidente y el norte del país.

En cuanto al comportamiento de las aguas marítimas, tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca, se registrará un oleaje estable que oscilará entre 1 y 3 pies de altura, permitiendo la actividad pesquera y de embarcaciones sin contratiempos.

Asimismo, la jornada contará con la salida del sol a las 5:37 a.m. y su ocultamiento a las 6:04 p.m., bajo la influencia de la fase lunar en cuarto creciente.

El ente estatal pide a los pobladores de las zonas donde se registrarán lluvias estar atentos a los boletines oficiales; además, que tomen las precauciones necesarias ante cualquier eventualidad que pueda poner en riesgo sus vidas.