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Reformas electorales buscan agilizar resultados y fortalecer el Trep

La iniciativa modifica más de 20 artículos y plantea cambios al Trep y al funcionamiento del CNE

Reformas electorales buscan agilizar resultados y fortalecer el Trep

Resultados de las elecciones generales de Honduras de 2025 durante el proceso de escrutinio y conteo de votos. (Foto: Archivo)

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional recibió un paquete de reformas a la legislación electoral que propone modificar más de 20 artículos, incluidos los relacionados con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), para agilizar la divulgación de resultados.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y remitida a la Comisión de Asuntos Electorales para su análisis y dictamen.

Uno de los cambios principales apunta a modernizar el Trep y los procedimientos de escrutinio especial para reducir las demoras en la transmisión de datos electorales.

Congreso Nacional recibirá iniciativa que plantea cambios al CNE y al Trep

“Este próximo proceso electoral no podemos esperar un mes para tener resultados”, expresó Zambrano, quien pidió acelerar las mesas de trabajo y construir consensos entre las bancadas.

La propuesta también plantea cambios en el funcionamiento del pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), incluyendo obligaciones y sanciones para los consejeros que se ausenten sin justificación.

Además, contempla que los miembros suplentes participen en las discusiones ordinarias para garantizar la continuidad administrativa del organismo.

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Redacción La Prensa
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