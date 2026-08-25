Reformas electorales buscan agilizar resultados y fortalecer el Trep

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional recibió un paquete de reformas a la legislación electoral que propone modificar más de 20 artículos, incluidos los relacionados con el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), para agilizar la divulgación de resultados.

La iniciativa fue presentada por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, y remitida a la Comisión de Asuntos Electorales para su análisis y dictamen.

Uno de los cambios principales apunta a modernizar el Trep y los procedimientos de escrutinio especial para reducir las demoras en la transmisión de datos electorales.