Mercado: Barcelona sorprende con fichaje, Real Madrid logra acuerdo y salida en el PSG

Estos son los principales movimientos del día en el mercado de fichajes de Europa del martes 25 de agosto.
Xavi Hernández fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos y dejó claro desde el primer momento cuál será su idea para el combinado neerlandés: tener la pelota, jugar con pasión y competir por títulos. "Vengo a la universidad del fútbol".
El RB Leipzig confirmó la vuelta de uno de los futbolistas que se convirtió en ídolo en el Red Bull Arena, Christopher Nkunku. El francés llega en calidad de cedido para jugar esta temporada, aunque tiene opción de compra.
La Juventus ha anunciado su nuevo fichaje para la portería, Kamil Grabara. El polaco llega procedente del Wolfsburgo en calidad de cedido para sustituir el rol de Perin, que se ha despedido hoy del conjunto italiano.
El extremo brasileño Savinho se convirtió este martes en nuevo jugador del Tottenham tras dos temporadas en el Manchester City, para continuar su carrera en la Premier. Los medios ingleses apuntan a un traspaso que rondaría los 100 millones de euros.
El Valencia CF ha hecho oficial la incorporación del portero neerlandés Kayne van Oevelen, procedente del Ipswich Town.
El Sevilla FC ha presentado este martes a los dos últimos fichajes de la entidad de Nervión: el delantero escocés Robert Philip 'Robbie' Ure y el centrocampista georgiano Giorgi Kochorashvili.
Manchester United hizo oficial este martes la contratación del centrocampista Carlos Baleba, procedente del Brighton & Hove Albion, por 70 millones de libras (93 millones de euros). El futbolista camerunés de 22 años ha firmado un contrato de cinco temporadas con opción a una adicional.
El guardameta Mattia Perin se ha despedido de la Juventus a través de sus redes sociales. "No sé qué legado dejaré en la historia de la Juventus. Pero la Juventus permanecerá en mí para siempre", afirma el arquero, que defendió la meta de la Juve en 71 ocasiones.
El Villarreal cierra a Nathan Saliba por 15 millones. Según informa Fabrizio Romano, se confirma el acuerdo entre el Anderlecht y el Villarreal para fichar al centrocampista internacional canadiense de 22 años.
El Celta hizo oficial este martes su quinta incorporación cara a la presente temporada. Couhaib Driouech firma por el club vigués por cuatro temporadas, hasta junio de 2030. Por el traspaso del extremo, el Celta pagará al PSV una cantidad cercana a los 7 millones.
Marc Casadó está en la lista de jugadores de Hansi Flick para salir del Barcelona. Equipos de Turquía, uno de ellos el Besiktas, de Arabia Saudita, uno de ellos el Al Hilal, y en los últimos días también han surgido los nombres del Sunderland y del Nottingham Forest como posibles pretendientes.
Según John Percy, Chelsea y Nottingham Forest han llegado a un acuerdo por el traspaso de Liam Delap, que se cierra en 45 millones de libras. Se espera que pase en reconocimiento médico en las próximas 24 horas. Llegó el verano pasado a las filas 'blues' y solo ha podido sumar tres dianas.
El Manchester City también se ha interesado por Cody Gakpo, objetivo del Tottenham para este tramo final del mercado. Según recoge talkSPORT, los 'Citizens' siguen de cerca al atacante del Liverpool, aunque todavía no habrían realizado un acercamiento formal a los 'reds'.
¡De Motagua a Europa! Rodrigo Auzmendi, exmotagüense, puede dar el salto a Europa ante el interés que ha mostrado el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga. El delantero argentino está destacando en el San Lorenzo de Almagro de Argentina y su ficha pertenece a Querétaro de México.
El Cagliari italiano, que milita en la Serie A, ha cedido al atacante uruguayo Agustín Albarracín al Albacete, hasta final de temporada, según ha anunciado el propio club albaceteño en su página web y redes sociales.
El Liverpool y el PSG finalmente están más cerca de un acuerdo por Bradley Barcola y la estrella ahora "confía en llegar a un acuerdo", informan en Inglaterra. El jugador, de 23 años, sigue siendo la prioridad de los Rojos, pero el club francés exige alrededor de 145 millones de libras para el internacional con Francia.
El portero croata Dominik Livakovic ya está en Barcelona para fichar por el conjunto culé, que ha cambiado sus planes con el meta. En un principio, la idea de la Dirección Deportiva era cederle durante una temporada, pero ahora la idea es que se quede esta campaña en el equipo de Hansi Flick junto a Joan García y Szczesny.
El futuro de Alejandro Balde ha dado un giro en los últimos días. El lateral ha decidido abandonar el Barcelona después de que la llegada de Joao Cancelo haya cambiado su situación dentro de la plantilla. Jorge Mendes y Deco trabajan ya para encontrarle destino, mientras el Manchester United contempla actualmente una cesión.
Según Fabrizio Romano, la Juventus está manteniendo conversaciones con el costamarfileño Franck Kessié para reforzar la medular tras las salida de Arthur y la probable cesión de Miretti. Aunque tendrá que cerrarlo pronto, ya que Al-Ittihad está presionando para ficharle.
El Bournemouth hace oficial la incorporación del guardameta italiano Michele di Gregorio, que llega cedido por la Juventus. Michele di Gregorio llega para reforzar la portería del conjunto inglés.
El Racing Estrasburgo ha fichado a Omari Kellyman procedente del Chelsea con un contrato de cinco años hasta 2031. Según L'Équipe, el club pagará alrededor de seis millones de euros y el acuerdo incluye una cláusula de recompra.
El futbolista de la Juventus, Fabio Miretti, está muy cerca de llegar al conjunto turco Besiktas. Según Yagiz Sabuncuoglu, el acuerdo está cerca de cerrarse por el centrocampista.
Según Santi Aouna, el Aston Villa ha presentado una oferta de alrededor de los 70 millones de euros por el delantero senegalés Nicolas Jackson. Otra vía que se cerraría para el Atlético y se convertiría en el fichaje más caro de la historia de los 'villanos', superando al propio Manzambi, fichado este mismo verano.
Real Madrid sigue activo en el mercado de fichajes y tiene cerrada una nueva incorporación. La entidad blanca ha llegado a un acuerdo con el Granada para fichar a Oscar Naasei, un joven defensa que llegará en propiedad para fortalecer al Castilla, según informó José Félix Díaz, director del Diario AS.
¡Da luz verde! Martín Zubimendi ha dado el "SÍ" al Real Madrid y está totalmente dispuesto a vestir la camiseta blanca. Falta acordar con el Arsenal. Además, la condición para que se haga: El Real Madrid solo activará la operación si se produce una venta o salida importante en la plantilla antes del cierre del mercado.
Martín Zubimendi ha acordado verbalmente dejar Arsenal por Real Madrid. El club blanco está esperando una oferta firme por Eduardo Camavinga antes de avanzar con el acuerdo. El mediocampista francés suena en el Manchester United.
Como informa The i Paper, el Bournemouth ha rechazado tres ofertas que rondaban entre los 62 y 68 millones de libras del conjunto 'blue' por Alex Scott. El club no tiene intención de venderle y le considera una pieza clave apra el proyecto de Marco Rose.