Lamine Yamal preocupa: destapan motivo de su rareza y señalan que está “destrozado”

El estado de Lamine Yamal ha comenzado a generar preocupación y todo tipo de comentarios alrededor del FC Barcelona después del estreno liguero del conjunto azulgrana.
Aunque el equipo dirigido por Hansi Flick consiguió una contundente goleada por 0-5 ante Elche, la actuación del joven delantero y, especialmente, su reacción tras abandonar el terreno de juego se convirtieron en uno de los principales temas de conversación después del partido.
Lamine fue titular en el Martínez Valero y disputó 65 minutos antes de ser sustituido por Anthony Gordon. Durante su participación tuvo algunas oportunidades para marcar y también intervino en acciones ofensivas del Barcelona, pero no logró participar directamente en los cinco goles de su equipo.
Poco después de abandonar el campo, las cámaras captaron un rostro serio en el futbolista, una imagen que rápidamente generó especulaciones sobre su estado de ánimo.
La escena tomó todavía más fuerza debido a que Lamine ha sido uno de los grandes protagonistas del Barcelona durante las últimas temporadas.
Con apenas 19 años, el atacante carga con una enorme responsabilidad dentro del equipo y es una de las principales referencias ofensivas del club. Por ello, cualquier gesto suyo dentro o fuera del terreno de juego suele tener una enorme repercusión mediática.
Lamine llega a esta nueva temporada después de un calendario especialmente exigente, con compromisos internacionales y una preparación condicionada por diferentes circunstancias. S
Hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial del Barcelona ni del propio jugador que permita afirmar que Lamine Yamal atraviesa un problema de salud mental.
Uno de los asuntos que ha aparecido alrededor de Lamine Yamal es la situación de su compañero y amigo Alejandro Balde.
Alejandro Balde no fue incluido en la convocatoria del Barcelona para el partido contra Elche y su futuro en el club se encuentra en medio de la incertidumbre, especialmente después de las decisiones tomadas por Hansi Flick y de las informaciones relacionadas con una posible salida.
En este contexto surgieron versiones que apuntan a que Lamine Yamal no estaría conforme con la situación de Balde debido a la cercana relación que mantienen ambos futbolistas.
Reportes en España señalan de que Lamine Yamal sondeó a Jorge Mendes para intentar bloquear una salida de su amigo Alejandro Balde de las filas del cuadro culé.
Una intervención que Laporta y Deco no han apreciado en absoluto, recordándole firmemente a Lamine que debe mantenerse en su sitio y que el Barça no es una colonia de vacaciones.
El lateral es, con diferencia, una de las personas más cercanas a Lamine Yamal dentro del vestuario del Barcelona. Ambos mantienen una relación muy estrecha tanto dentro como fuera de la cancha, por lo que la posibilidad de una salida habría afectado especialmente al joven atacante español.
En los últimos días, Lamine se ha mostrado más serio y decaído de lo habitual, tanto durante los entrenamientos como en algunos momentos de los partidos. Esta situación ha despertado preocupación en el entorno azulgrana, especialmente por el fuerte vínculo que mantiene con el lateral y por la incertidumbre que rodea su futuro en el club.
Yamal está descontento con el hecho de que Barcelona dará de baja a su amigo Balde.