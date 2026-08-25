Segunda Cumbre Regional Confianza 2026 reúne a grandes líderes

Jorge Canahuati Larach, presidente de OPSA/Estrategia & Negocios, ofreció las palabras de bienvenida durante el evento.
Más de un centenar de líderes empresariales participaron en el evento, donde analizaron el valor de la confianza como un elemento clave en las estrategias de negocios.
Narciso Casado, secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEAPI), ofreció la primera perspectiva internacional del evento, con un análisis sobre los desafíos empresariales en la región.
Los asistentes al evento analizaron la confianza desde distintos ámbitos del negocio, como la marca, calidad, tecnología, servicios y gestión de crisis.
Luis Castellán, director general de DDI Latam, analizó la creciente importancia de la reputación algorítmica y el impacto de las plataformas digitales y la inteligencia artificial en la percepción de empresas y líderes. (Foto: José Carlos Flores-E&N)
Luis Maturén, CEO de DATOS Group, presentó “Confianza e integridad: los cimientos del crecimiento”, uno de los temas centrales de la jornada empresarial.
Luis Maturén explicó cómo se midió la confianza en la Cuarta Edición del Estudio El Valor de la Confianza, a partir de la percepción del Público Informado y el Público General.
Rodrigo Baessa Iunge, decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Galileo, abordó en una entrevista la relación entre conocimiento, innovación y los nuevos desafíos para las organizaciones.
Manuel Dávila, vicepresidente ejecutivo de Banco Atlántida, explicó la importancia de gestionar la confianza en el sector financiero y compartió las estrategias que aplica la institución para fortalecerla.
Ítalo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, participó en la jornada empresarial dedicada al análisis de la confianza y la reputación corporativa.