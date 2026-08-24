Sicario llega a fiesta de revelación de género y mata a joven embarazada

Satya Isamar Rueda Ortiz, de 24 años y con aproximadamente 24 semanas de embarazo, fue asesinada a balazos junto a Alexa Montserrat Orozco Guerrero, de 18 años, en San Rafael Arriba de Desamparados, Costa Rica.
Las dos mujeres se encontraban frente a una vivienda cuando fueron atacadas por sujetos que, según la información preliminar, llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones.
El ataque ocurrió en una celebración para revelar el sexo del bebé que esperaba. La reunión, que había comenzado como un momento de alegría, terminó en tragedia.
Satya tenía aproximadamente seis meses de embarazo y esperaba una niña. La joven también era madre de una menor de siete años, por lo que deja a una familia marcada por el doble dolor de su muerte y la pérdida de su bebé.
Según relató una familiar, la celebración se realizó el mismo domingo y los seres queridos de Satya se enteraron durante la actividad de que el bebé que esperaba era una niña.
La mujer contó que no pudo asistir a la revelación debido a que se encuentra delicada de salud. La familia, sin embargo, esperaba compartir con Satya la alegría por la llegada de su segundo bebé.
La celebración terminó abruptamente cuando los atacantes llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda.
Satya recibió impactos de bala en el pecho y el abdomen, de acuerdo con la información preliminar proporcionada sobre el caso. Alexa también murió producto del ataque armado.
Las autoridades investigan ahora por qué las dos mujeres fueron atacadas y si alguna de ellas era el objetivo específico de los agresores.
Una de las hipótesis que se analiza de manera preliminar apunta a un posible ajuste de cuentas. No obstante, esta línea investigativa todavía debe ser confirmada mediante las diligencias de las autoridades.
Los investigadores tampoco han establecido si el ataque estaba dirigido específicamente contra Satya, contra Alexa o contra otra persona que se encontrara en el lugar durante la celebración.
Un elemento que ha cobrado relevancia en las pesquisas es que Satya había sobrevivido a otro atentado armado ocurrido en 2023.
Ese antecedente será analizado por los investigadores para establecer si existe alguna relación entre aquel ataque y el doble homicidio ocurrido la noche del domingo.
Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables.
Asimismo, funcionarios de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios trabajaron en la escena para recopilar evidencias, incluidos elementos relacionados con los disparos realizados durante el ataque.