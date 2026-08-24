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Sicario llega a fiesta de revelación de género y mata a joven embarazada

Satya Isamar Rueda Ortiz, de 24 años y embarazada de seis meses, fue asesinada junto a Alexa Orozco durante una revelación de género en su bebé en San José, Costa Rica

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Satya Isamar Rueda Ortiz, de 24 años y con aproximadamente 24 semanas de embarazo, fue asesinada a balazos junto a Alexa Montserrat Orozco Guerrero, de 18 años, en San Rafael Arriba de Desamparados, Costa Rica.
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Las dos mujeres se encontraban frente a una vivienda cuando fueron atacadas por sujetos que, según la información preliminar, llegaron al sitio a bordo de una motocicleta y dispararon en repetidas ocasiones.
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El ataque ocurrió en una celebración para revelar el sexo del bebé que esperaba. La reunión, que había comenzado como un momento de alegría, terminó en tragedia.
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Satya tenía aproximadamente seis meses de embarazo y esperaba una niña. La joven también era madre de una menor de siete años, por lo que deja a una familia marcada por el doble dolor de su muerte y la pérdida de su bebé.
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Según relató una familiar, la celebración se realizó el mismo domingo y los seres queridos de Satya se enteraron durante la actividad de que el bebé que esperaba era una niña.
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La mujer contó que no pudo asistir a la revelación debido a que se encuentra delicada de salud. La familia, sin embargo, esperaba compartir con Satya la alegría por la llegada de su segundo bebé.
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La celebración terminó abruptamente cuando los atacantes llegaron al lugar y comenzaron a disparar contra las personas que se encontraban en las inmediaciones de la vivienda.
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Satya recibió impactos de bala en el pecho y el abdomen, de acuerdo con la información preliminar proporcionada sobre el caso. Alexa también murió producto del ataque armado.
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Las autoridades investigan ahora por qué las dos mujeres fueron atacadas y si alguna de ellas era el objetivo específico de los agresores.
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Una de las hipótesis que se analiza de manera preliminar apunta a un posible ajuste de cuentas. No obstante, esta línea investigativa todavía debe ser confirmada mediante las diligencias de las autoridades.
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Los investigadores tampoco han establecido si el ataque estaba dirigido específicamente contra Satya, contra Alexa o contra otra persona que se encontrara en el lugar durante la celebración.
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Un elemento que ha cobrado relevancia en las pesquisas es que Satya había sobrevivido a otro atentado armado ocurrido en 2023.
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Ese antecedente será analizado por los investigadores para establecer si existe alguna relación entre aquel ataque y el doble homicidio ocurrido la noche del domingo.
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Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron las investigaciones para reconstruir la secuencia de los hechos e identificar a los responsables.
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Asimismo, funcionarios de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios trabajaron en la escena para recopilar evidencias, incluidos elementos relacionados con los disparos realizados durante el ataque.
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