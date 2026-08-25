Líderes empresariales ponen la confianza bajo la lupa en II Cumbre Confianza 2026

Ciudad de Guatemala, Guatemala. En medio de un escenario marcado por la incertidumbre económica, los cambios sociales y una mayor exigencia hacia las empresas, líderes empresariales de Centroamérica pusieron este martes sobre la mesa un desafío que trasciende la reputación corporativa: cómo construir y mantener la confianza de los consumidores, inversionistas y de la sociedad.
El tema fue abordado durante la II Cumbre Regional Confianza 2026, realizada en Guatemala y convocada por Revista Estrategia & Negocios (E&N), junto con DATOS Group y PIZZOLANTE, que reunió a presidentes ejecutivos, empresarios y especialistas de distintos sectores de la región.
La discusión partió de una premisa: la confianza ya no puede verse únicamente como un elemento asociado a la imagen de una compañía, sino como un factor que puede incidir en su capacidad para crecer, atraer inversión y relacionarse con las sociedades donde opera.
Durante la inauguración, Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, sostuvo que en una región que busca fortalecer su crecimiento económico la confianza se ha convertido en una condición necesaria para avanzar.
“En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición indispensable para avanzar”, expresó.
Canahuati agregó que este elemento no puede obtenerse de forma inmediata, sino que debe construirse con el tiempo mediante las decisiones y actuaciones de las organizaciones.
Asistentes en la en II Cumbre Confianza 2026
La cumbre reunió posteriormente a representantes de importantes empresas y organizaciones de Guatemala, Honduras, El Salvador y otros países de la región, quienes participaron en espacios de discusión sobre los desafíos que enfrenta el sector privado.
Entre los asistentes estuvieron Juan Monge Calderón, director y expresidente de Castillo Hermanos; Narciso Casado, secretario permanente de CEIB; Eduardo Kafati, presidente de Espresso Americano; Javier Castillo, CEO de ADOC; y Jaime Quan, CEO de Pantaleón.
También participaron Manuel Dávila, vicepresidente de Banco Atlántida; Abraham Bichara, CEO de AES El Salvador; Alberto Kafati, de Espresso Americano; Andrés Castillo, presidente de San Martín; y Javier Mejía, presidente-país de Dos Pinos.
La representación empresarial incluyó además a ejecutivos de compañías como Progreso, Claro, McDonald's Mesoamérica, Walmart, Bantrab y otras organizaciones regionales, ampliando la discusión sobre reputación, relaciones corporativas y confianza.
Para E&N, esta segunda edición busca ampliar el debate iniciado en la primera cumbre, cuando participaron más de 150 presidentes ejecutivos y altos directivos. En esta ocasión, además de identificar los niveles de confianza existentes en Centroamérica, el encuentro plantea qué deben hacer las organizaciones para conservarla en un entorno donde sus decisiones son examinadas de manera constante.
El encuentro cerró con un mensaje dirigido al sector empresarial: la confianza no se construye únicamente con discursos, sino con decisiones consistentes y acciones capaces de sostenerla a largo plazo.