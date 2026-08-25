Líderes empresariales ponen la confianza bajo la lupa en II Cumbre Confianza 2026

Ciudad de Guatemala, Guatemala. En medio de un escenario marcado por la incertidumbre económica, los cambios sociales y una mayor exigencia hacia las empresas, líderes empresariales de Centroamérica pusieron este martes sobre la mesa un desafío que trasciende la reputación corporativa: cómo construir y mantener la confianza de los consumidores, inversionistas y de la sociedad. El tema fue abordado durante la II Cumbre Regional Confianza 2026, realizada en Guatemala y convocada por Revista Estrategia & Negocios (E&N), junto con DATOS Group y PIZZOLANTE, que reunió a presidentes ejecutivos, empresarios y especialistas de distintos sectores de la región. La discusión partió de una premisa: la confianza ya no puede verse únicamente como un elemento asociado a la imagen de una compañía, sino como un factor que puede incidir en su capacidad para crecer, atraer inversión y relacionarse con las sociedades donde opera.

Durante la inauguración, Jorge Canahuati Larach, presidente de Grupo OPSA y Revista E&N, sostuvo que en una región que busca fortalecer su crecimiento económico la confianza se ha convertido en una condición necesaria para avanzar. “En una región que busca crecer, atraer inversión y construir sociedades más fuertes, la confianza dejó de ser un atributo reputacional para convertirse en una condición indispensable para avanzar”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Canahuati agregó que este elemento no puede obtenerse de forma inmediata, sino que debe construirse con el tiempo mediante las decisiones y actuaciones de las organizaciones.

Asistentes en la en II Cumbre Confianza 2026