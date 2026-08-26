La Ceiba suma nuevas frecuencias de su única aerolínea internacional

En el marco de la celebración de su 58 aniversario de operaciones, la aerolínea Cayman Airways anunció el incremento de sus frecuencias hacia La Ceiba desde las Islas Caimán, con la adición de cuatro vuelos extra los días viernes.

Esta medida responde de forma directa a la alta demanda de pasajeros desde el Gran Caimán hacia la "Novia de Honduras" y viceversa, e impulso del turismo entre ambos destinos para la presente temporada de viajes.

Las nuevas frecuencias comenzaron a operar desde el pasado viernes 21 de agosto, y estarán vigentes hasta el 11 de septiembre de 2026. Estos itinerarios se suman al servicio habitual de los días miércoles que la compañía mantiene activo durante todo el año.