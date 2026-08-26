La Ceiba suma nuevas frecuencias de su única aerolínea internacional

En el marco de la celebración de su 58 aniversario de operaciones, la aerolínea Cayman Airways anunció el incremento de sus frecuencias hacia La Ceiba desde las Islas Caimán, con la adición de cuatro vuelos extra los días viernes.
Esta medida responde de forma directa a la alta demanda de pasajeros desde el Gran Caimán hacia la "Novia de Honduras" y viceversa, e impulso del turismo entre ambos destinos para la presente temporada de viajes.
Las nuevas frecuencias comenzaron a operar desde el pasado viernes 21 de agosto, y estarán vigentes hasta el 11 de septiembre de 2026. Estos itinerarios se suman al servicio habitual de los días miércoles que la compañía mantiene activo durante todo el año.
Impacto en la conectividad y el turismo regional
El incremento de vuelos fortalece la movilización de viajeros de negocios y turismo entre las islas Caimán y el litoral Atlántico hondureño. Con esto se busca duplicar temporalmente las opciones semanales de viaje, se facilitan las conexiones cortas y estancias de fin de semana.
Además se dinamiza la economía de ambos destinos ya que la ruta impulsa el desarrollo comercial y turístico de Gran Caimán y la ciudad de La Ceiba. Cabe destacar que la mayoría de compatriotas que se encuentran residiendo en la isla caribeña son ceibeños y del resto del litoral Atlántico.
"Estos viajes son importantes porque hay muchos hondureños trabajando en el Gran Caimán y ya no vamos a tener que esperar una semana para un vuelo", dijo Marta Cruz, una ceibeña que viaja a Gran Caimán.
Aprovechamiento de infraestructura
El aeropuerto internacional Guillermo Anderson de La Ceiba ostenta la pista de aterrizaje más larga de Honduras (3,010 metros), lo que ofrece condiciones operativas óptimas para la aviación comercial internacional.
Pese a contar con una de las instalaciones aeroportuarias de mayor capacidad técnica del país, Cayman Airways se mantiene actualmente como la única aerolínea internacional con itinerarios comerciales regulares hacia este terminal, consolidando su rol como el puente aéreo estratégico de La Ceiba con el exterior.