Comité de la ONU denuncia desalojos y uso de la fuerza contra indígenas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. El Comité de Naciones Unidas sobre la Discriminación Racial denunció este martes que ha recibido informaciones sobre desalojos forzosos de pueblos indígenas y afrohondureños en Honduras, que incluyen casos de uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos del orden. El miembro del Comité al que se encargó profundizar en el caso de Honduras, Saúl Vicente Vásquez, señaló en una rueda de prensa que también hay denuncias de acciones violentas perpetradas por compañías de seguridad y otros actores no estatales, relacionados con compañías que mantienen prolongados litigios en torno a territorios ancestrales de esos grupos.

Estas situaciones se dan en contextos en los que se acusa a las comunidades de usurpación, con el objetivo de criminalizar a sus miembros cuando ocupan o defienden sus tierras, sostiene la instancia de la ONU, en un documento que resume las conclusiones y recomendaciones que hace al Estado hondureño al término de un ejercicio en el que ha examinado su cumplimiento de la Convención Internacional contra la Discriminación Racial. Honduras se ha sometido a esa revisión junto con otros países por haberle tocado el turno de participar en este procedimiento, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Pide una moratoria a los desalojos