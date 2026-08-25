Extraditan a Darwin Ramos a Estados Unidos por delitos de narcotráfico

Equipos especializados de la Policía Nacional realizaron el traslado del extraditado desde la Penitenciaría Nacional de Támara hasta la Base Aérea de Palmerola, ubicada en Comayagua.

Tegucigalpa, Honduras. El hondureño Darwin Orlando Ramos Díaz fue extraditado este martes hacia Estados Unidos, donde deberá responder ante la justicia de ese país por una acusación relacionada con delitos de narcotráfico.

El desplazamiento se realizó como parte del proceso de extradición solicitado por una Corte de Texas, Estados Unidos, que requiere a Ramos Díaz para que enfrente el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades hondureñas mantuvieron bajo custodia al acusado durante el traslado, siguiendo el protocolo establecido para este tipo de procedimientos.

Darwin Orlando Ramos Díaz permanecía recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara antes de ser movilizado hacia la terminal aérea donde se concretaría su entrega a las autoridades estadounidenses.

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La solicitud de extradición está relacionada con una investigación por presuntos delitos de narcotráfico, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades hondureñas.

Tras su llegada a la Base Aérea de Palmerola, Ramos Díaz quedó a disposición del procedimiento de entrega a funcionarios de Estados Unidos para su traslado hacia ese país.

La extradición se enmarca en los mecanismos de cooperación entre Honduras y Estados Unidos para el procesamiento judicial de personas requeridas por tribunales estadounidenses.

Una vez en territorio estadounidense, el hondureño deberá comparecer ante la Corte de Texas que solicitó su extradición y seguir las etapas correspondientes del proceso judicial.

Las autoridades hondureñas no informaron mayores detalles sobre la acusación específica que enfrenta Ramos Díaz en Estados Unidos, por lo que serán las autoridades judiciales de ese país las encargadas de continuar con el proceso.