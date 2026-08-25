Barcelona firma inesperado fichaje, pero Flick podría no usarlo esta temporada

El portero internacional croata Dominik Livakovic aterrizará esta tarde en la capital catalana para firmar con el Barcelona un contrato por cuatro temporadas, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad azulgrana.
Livakovic, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, para que se quede ya como suplente de Joan Garcia o regrese un último año como cedido en el Fenerbahce aún no está decidido.
Una de las variables de las que depende si el balcánico se incorpora ya a la disciplina azulgrana o será el relevo de Wojciech Szczesny como segundo portero el curso que viene es si su llegada anticipada encaja en el 'fair-play' financiero del club catalán esta temporada.
En cualquier caso, el Barça cerrará este miércoles el traspaso del Livakovic, por el que pagará al Fenerbahce, según diversos medios, unos cuatro millones de euros entre fijos y variables.
🚨🔵🔴 Barcelona have just signed all the documents for Dominik Livaković deal; here we go now confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
Fenerbahçe receive €2m plus €2m possible add-ons.
Plan for Livaković to become Barça backup GK from June 2027 when Szczesny leaves, if they can find a good loan move now. pic.twitter.com/feSZ4Fw7VC
También está encima de la mesa la opción de que se quede directamente en la plantilla. Como han avanzado en la Cadena SER, el Barça contempla que Livakovic pueda continuar esta misma temporada a las órdenes de Hansi Flick.
En el Barça tienen muy bien valorada la operación. Deco ha querido anticiparse a lo que pueda suceder en la portería durante los próximos meses y dejar cubierta una posición importante antes de que Wojciech Szczesny termine su contrato.
Dominik Livakovic es un guardameta experimentado, con actuaciones destacadas en los dos últimos Mundiales (2022 y 2026) y Eurocopas (2021 y 2024) como portero titular de la Selección de Croacia.
En Qatar, fue el héroe del partido ante Brasil para acceder a semifinales, con paradas clave tanto durante el partido como en la tanda de penaltis. Este verano, también fue sobresaliente, especialmente ante Inglaterra. Pese a la derrota, Livakovic firmó un partido espectacular con ocho paradas, seis de ellas en solo un minuto y medio.
Livaković conoce el fútbol español tras su breve, pero polémico, paso por el Girona. Los aficionados 'gironins' no le guardan un recuerdo agradable, precisamente. El Girona cortó su cesión en enero y el portero regresó al Fenerbahçe para ser cedido de nuevo, esta vez a su Croacia natal, al Dinamo Zagreb. Se marchó de Montilivi por la puerta de atrás y sin disputar un solo minuto.