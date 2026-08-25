Motagua se queda sin liderato por insólito motivo en la Copa Centroamericana

Ciudad de Guatemala, Guatemala.

Motagua sufrió, luchó hasta el último minuto y conquistó una clasificación que sabe a gloria . El campeón del fútbol hondureño empató 1-1 este martes ante Municipal en el estadio El Trébol de Guatemala y, con este resultado, aseguró su boleto a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026 , en una noche marcada por la tensión, la lluvia y el enorme esfuerzo del azul para mantener vivo su sueño internacional.

El campeón de Honduras tuvo la oportunidad de cerrar la fase de grupos en lo más alto de la clasificación, pero el empate ante el conjunto guatemalteco le impidió quedarse con el liderato.

Motagua finalizó la fase de grupos con dos triunfos y dos empates, ocho goles a favor y dos en contra, para una diferencia de +6. Sus ocho unidades le permitieron quedarse con el segundo lugar y asegurar su presencia en los cuartos de final.

El liderato fue para Cartaginés, que también terminó con ocho puntos, pero ocupó la primera posición gracias a haber recibido menos tarjetas amarillas que el equipo hondureño. El conjunto costarricense registró dos victorias, dos empates, ocho goles marcados y solamente dos recibidos, también con una diferencia de +6.

De esta manera, Cartaginés y Motagua terminaron empatados en puntos y con la misma diferencia de goles, pero el conjunto costarricense se quedó con el primer puesto de acuerdo con los criterios de desempate establecidos para la competición.

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Municipal terminó tercero con seis unidades, por lo que se quedó fuera de los cuartos de final pese a haberle sacado un empate el Ciclón Azul en la última jornada. Los guatemaltecos cerraron la competición con una victoria y tres empates.