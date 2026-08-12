Motagua vs Cartaginés, EN VIVO, Copa Centroamericana: Horario y dónde verlo

Tegucigalpa, Honduras.

El Fútbol Club Motagua buscará mantener su camino perfecto en la Copa Centroamericana este miércoles, cuando reciba al Cartaginés de Costa Rica en un duelo clave por la clasificación a los cuartos de final. El partido se disputará en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera, en Tegucigalpa, donde las Águilas intentarán hacer valer su condición de local y dar otro paso importante en su objetivo de avanzar a la siguiente ronda del torneo regional. El actual campeón del fútbol hondureño afrontará el encuentro con la posibilidad de ampliar su ventaja en el Grupo D y acercarse a uno de los dos boletos disponibles para los cuartos de final. El equipo dirigido por el técnico español Javier López comenzó su participación con una contundente goleada de 5-0 sobre el Verdes de Belice y posteriormente derrotó 1-0 al FAS de El Salvador.

Estos resultados tienen al conjunto azul en lo más alto de la clasificación con seis puntos. Municipal de Guatemala ocupa el segundo lugar con tres unidades, mientras que Cartaginés y FAS acumulan un punto cada uno. El Verdes, por su parte, todavía no ha conseguido sumar. Motagua también llega respaldado por un importante registro como local en la fase de grupos de la Copa Centroamericana. Las Águilas permanecen invictas en sus últimos siete partidos disputados en casa dentro de esta instancia, con seis victorias y un empate, además de 13 goles anotados y apenas cuatro recibidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sin embargo, el conjunto azul llega al compromiso con algunas dudas después del inesperado tropiezo sufrido el pasado domingo en el torneo local. Motagua cayó 0-2 frente al recién ascendido Estrella Roja, resultado que generó malestar entre sus aficionados y provocó nuevas críticas alrededor del rendimiento del equipo. Del otro lado estará un Cartaginés que necesita sumar para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación. El conjunto costarricense es dirigido por el guatemalteco Amarini Villatoro y debutó en la competición con un empate 1-1 frente al Municipal de Guatemala. Los Brumosos tuvieron jornada de descanso en la segunda fecha, por lo que el encuentro ante Motagua representará apenas su segundo compromiso en el torneo. El equipo costarricense buscará sacar un resultado positivo en Tegucigalpa para afrontar con mayores posibilidades las dos últimas jornadas, en las que recibirá como local al Verdes y al FAS.

El duelo entre Motagua y Cartaginés será el cuarto enfrentamiento entre ambos clubes en la historia de la Copa Centroamericana. Hasta ahora, la serie favorece al conjunto costarricense, que registra dos victorias y un empate ante las Águilas. Uno de esos capítulos recientes dejó un duro recuerdo para el equipo hondureño. El 28 de octubre de 2025, Cartaginés derrotó 3-1 a Motagua en el Estadio Nacional y lo dejó sin la posibilidad de disputar la Champions de Concacaf. Bernard Alfaro abrió el marcador al minuto 56, mientras que Marco Ureña amplió la ventaja al 73. Clever Portillo descontó para los azules al 70, pero Mario Quiroga sentenció el partido al 77. Cartaginés, además, cuenta con experiencia en este torneo regional. El club costarricense acumula seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas en 16 partidos disputados en la competición, registro que lo coloca como el tercer equipo de Costa Rica con más encuentros jugados en la historia de la Copa Centroamericana.

Con estos antecedentes, Motagua y Cartaginés se enfrentan en un partido de gran importancia para ambos. Los hondureños buscarán mantener el liderato y dar un paso firme hacia los cuartos de final, mientras que los Brumosos intentarán dar la sorpresa en Tegucigalpa y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.



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