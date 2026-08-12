El trágico final de Juan Luis García mientras viajaba a visitar a su abuelita

CALIFONIA, ESTADOS UNIDOS

El joven residía en Virginia , donde trabajaba para contribuir económicamente con su familia, especialmente con su padre, quien enfrenta problemas de salud.

El migrante Juan Luis Pérez García, de 23 años y originario de Degollado, Jalisco (México), murió en un accidente automovilístico ocurrido en Oregon, Estados Unidos, cuando viajaba hacia California para visitar a su abuelita.

Pérez García emprendió el viaje acompañado de un amigo y tenía como destino Tulelake, California. El recorrido desde Virginia contemplaba aproximadamente 40 horas de carretera.

El accidente ocurrió cerca de Lakeview, Oregon, cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control en una zona de curvas y terminó cayendo a un barranco.

Según la información proporcionada sobre el caso, el cansancio habría sido un factor en el accidente. Juan Luis Pérez García falleció como consecuencia del percance.

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Su acompañante sobrevivió, pero resultó con lesiones graves y múltiples fracturas, por lo que requirió atención médica tras el accidente.

Antes de emigrar a Estados Unidos, Pérez García trabajó como policía en Yurécuaro, Michoacán. Sus familiares actualmente residen en el rancho El Mesquite Grande, cerca de Degollado, Jalisco.

La familia solicita el apoyo de la comunidad para reunir fondos que permitan repatriar el cuerpo de Juan Luis Pérez García a México y darle cristiana sepultura en su lugar de origen.