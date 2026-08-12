Sismo de magnitud 5.5 sacude Honduras, El Salvador y Nicaragua

Tegucigalpa, Honduras

Un fuerte sismo de magnitud 5.5 en la escala de Richter se registró la tarde de este miércoles 12 de agosto frente a las costas de El Salvador y fue percibido en distintos puntos de El Salvador, Honduras y Nicaragua , según reportes preliminares.

El movimiento ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y su ubicación fue estimada a unos 70 kilómetros de Chirilagua, en el departamento de San Miguel.

El temblor también fue reportado por ciudadanos en diferentes sectores de Nicaragua, incluido Estelí, mientras que en Honduras se sintió en algunas zonas. Los primeros datos de los sistemas de monitoreo situaron el evento a aproximadamente 71 kilómetros de Chirilagua, aunque la ubicación, profundidad y magnitud podían ser actualizadas por los organismos sismológicos.

La actividad sísmica es frecuente en Centroamérica debido a la interacción de las placas tectónicas que convergen en la región. El Salvador, Honduras y Nicaragua se encuentran en una zona con importante actividad sísmica, particularmente por la dinámica de la placa de Cocos y la placa del Caribe.

Hasta el momento, no se han reportado personas fallecidas, heridas ni daños materiales relacionados con este movimiento telúrico, de acuerdo con la información disponible. Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas donde fue percibido.