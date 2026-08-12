Nasry Asfura destituye a su ministro de Comunicaciones, José Argueta

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura destituyó a José Augusto Argueta como ministro de Comunicaciones y Estrategia, en el segundo cambio dentro de su gabinete desde que asumió el Gobierno el pasado 27 de enero.

La salida de Argueta fue confirmada a LA PRENSA por una fuente del Poder Ejecutivo, que indicó que el funcionario ya no continuará al frente de esa dependencia y que en las próximas horas se anunciará a su sustituto.

El relevo ocurre cuando el Gobierno busca realizar cambios en su estrategia de comunicación, en medio de cuestionamientos internos relacionados con la forma de posicionar ante la ciudadanía los resultados de la administración.

Argueta asumió el cargo el 27 de enero, el mismo día en que comenzó el gobierno de Asfura. De esta manera, permaneció poco más de seis meses como responsable de las comunicaciones y estrategia del Ejecutivo.

El ahora exfuncionario llegó a Casa Presidencial después de ocupar cargos dentro del Partido Nacional, participar en la campaña presidencial y formar parte del proceso de transición previo a la toma de posesión.

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Una de las particularidades de su nombramiento fue que Argueta es hermano de Arely Argueta, ministra de Educación. En su momento, el funcionario aseguró que incluso consultó al presidente Asfura si estaba consciente de las críticas que podía generar el nombramiento de ambos hermanos en el gabinete.

Semanas atrás, Argueta también manifestó que, si su permanencia en el cargo generaba un conflicto relacionado con nepotismo, no tendría inconvenientes en dar un paso al costado.

Aunque su salida todavía no había sido oficializada públicamente al momento de conocerse la información, una fuente gubernamental señaló que Argueta podría ser enviado al servicio exterior, posiblemente a una embajada cuya sede todavía estaría por definirse.

El primer cambio en el gabinete de Asfura ocurrió el 27 de mayo, cuando fue removida Elizabeth Rodríguez de la dirección de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). En su lugar fue nombrado el abogado Jorge Alberto Cálix Orellana.

La salida de Argueta abre ahora la expectativa sobre quién asumirá la conducción de las comunicaciones del Gobierno y si este relevo será el segundo de una serie de cambios en el gabinete. Recientemente, Asfura había dicho que no contemplaba modificaciones, aunque advirtió que removería a los funcionarios que no trabajaran al ritmo que exige su administración.