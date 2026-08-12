Más de 100 zonas de Honduras no tendrán luz por ocho horas este jueves 13 de agosto

En otras zonas de Valle, el corte alcanzará La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de las Guarumas, El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, El Talquezal, Puentes 6 y 7, El Limón, El Guayabo #2, parte de Agua Fría, El Carreto y Resbaloso. Asimismo, figuran Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Candelaria, Picacho, San Francisco número 2, La Rinconada, Tempisque, El Volcancillo, La Arada y Santa Lucía, entre otras comunidades. El listado también incluye sectores de Langue como Los Llanos, El Hato, Las Marías, Hato Nuevo, calle a Luminapa y El Rincón; además de Las Lajas, Aduana El Amatillo, Paso Hondo, El Chorro, Piedras Blancas, Santa Rita, La Coyota, Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guacimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés y Guayabillas. En Goascorán, estarán afectadas La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya y Sampito. En Aramecina, el corte abarcará Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral y Macuelizo. Para Caridad, se reportan interrupciones en La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero y El Pozo Zarco.