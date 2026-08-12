Más de 100 zonas de Honduras no tendrán luz por ocho horas este jueves 13 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este miércoles 12 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Santa Bárbara, Olancho, Atlántida, Comayagua, Valle, Colón, y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En La Ceiba, la interrupción está prevista entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. y afectará sectores como el ramal Escuela Palmeras, colonias San Isidro, Alameda, Los Laureles, Casa Blanca, Los Bomberos, Nueva Esperanza, Lempira, Herrero, San Judas, Azcona, Margie Dip, San José, Murcia, La Margarita, Suyapa, Canelas, Altos de las Canelas, Las Mercedes y El Toronjal 1 y 2. También estarán comprendidas dentro de la suspensión la Cervecería Hondureña, Plaza Premier, Mall Megaplaza, Plaza Premier Toronjal, Diunsa y el Hospital Vicente d'Antoni. Asimismo, se contempla la carretera CA-13 desde la gasolinera Texaco Cangrejal hasta el hotel El Emperador.
En la zona de la cuenca del río Cangrejal, el corte alcanzará las comunidades de El Naranjo, Las Mangas, El Pital, Río Viejo, Yaruca, Los Vegas, Toncontín y Urraco. Otros sectores de La Ceiba que tendrán interrupciones entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m. son las colonias Villa del Este, Santander, Villa Hermosa, Magnolia, La Pizaty Sur, Riviera, Las Acacias Oeste, Panayotti, Bella Vista, Carmen Elena, El Sauce y barrio Alvarado, además del Hospital Oken's.
En sectores de Atlántida y Colón, la suspensión del servicio está programada también de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. e incluye las colonias El Roble y Los Doctores, así como las residenciales Villa Mayte, Quinta Los Laureles, Monte Carlo, Monte Real, Monte Verde, Los Olivos, Anda Lucía, La Villa, La Gloria, San Jorge, Vistas de Satuyé, Lomas del Perú, La Colonia, La Ensenada y Villa Corinto. También se verán afectados Satuyé, Boca Vieja, aldea Perú, Rancho Lima, Río María, Piedra Pintada, Corozal, Villa Nuria, Cuyamel, Sambo Creek, Granadita, Roma, Salitrán, Quebrada Grande, Agua Dulce y Cacao. En el municipio de Jutiapa, el corte abarcará Nueva Armenia, Aguacate Línea 2, Belaire, Cefalú, California, Piedras Amarillas, La Masica, Entelina, Tomalá, Los Olanchitos, Corralitos, Santa Fe, Cantor, Ilamapa, Aguacate Línea, Papaloteca, La Bomba, El Diamante, Venus, Nicaragua, Lis Lis, Balfate, Río Esteban, Río Coco, Limeras, Las Crucitas, El Carbón y Lucinda.
En Olancho, parte del municipio de San Francisco de la Paz tendrá interrupciones entre las 8:10 a.m. y 2:10 p.m., específicamente en Tierra Blanca, Coyolar, Naranjal y Pie de la Cuesta. El aviso también contempla los municipios de Guarizama, Manto, Silca, Salamá, Jano, Guata, El Rosario, Yocón, La Unión y Mangulile, además de zonas aledañas.
En el departamento de Valle, varias comunidades tendrán cortes entre las 8:00 a.m. y 2:00 p.m. Entre los sectores mencionados se encuentran La Puerta Nacional, La Laguna, Playitas, Huatales, La Sonora, El Trasmayo, Los Amates, Playa Grande, El Ojustal, Isla San Carlos, El Naranjo, El Aceituno, La Peña #2, El Estero y El Candil. En Alianza, la suspensión comprenderá barrios como Mongolla, Las Delicias, Arriba, Abajo, El Cementerio y El Centro, además de San Pedro Calero, Calicanto, El Estadio, Las Minitas, El Edén, Lauterique, El Ajuste, Cofradía, El Amate, Pueblo Chiquito, Las Lomitas, El Tejar y Aguanqueterique. También se incluyen Quebrada Honda, Barrancaray, Calichal, Caliche, La Quesera, Llano de Guaruma, Casa San Francisco, Centro Divina Providencia, Las Mesas, San Antonio del Norte, Agua Caliente, Matapalo, El Jícaro, Mercedes de Oriente, Santa Rosita, Las Aradas, Las Pitayas, Casa Nueva, San Juan de la Paz, El Rodeo, San José de los Llanos, Los Horcones, El Ocotillo y Guajiquiro.
En otras zonas de Valle, el corte alcanzará La Ceibilla, El Avispero, Sonares, El Juancho, San Antonio de las Guarumas, El Tránsito, Llano Liso, El Refugio, La Baraja, San Rafael, Paso Real, Rincón del Terrero, El Talquezal, Puentes 6 y 7, El Limón, El Guayabo #2, parte de Agua Fría, El Carreto y Resbaloso. Asimismo, figuran Langue Centro, El Pital, El Hato, Luminapa, Los Llanos, Las Marías, Candelaria, Picacho, San Francisco número 2, La Rinconada, Tempisque, El Volcancillo, La Arada y Santa Lucía, entre otras comunidades. El listado también incluye sectores de Langue como Los Llanos, El Hato, Las Marías, Hato Nuevo, calle a Luminapa y El Rincón; además de Las Lajas, Aduana El Amatillo, Paso Hondo, El Chorro, Piedras Blancas, Santa Rita, La Coyota, Los Luises, Conchal, El Capulín, La Guacimada, El Pochote, El Monumento, La Torre, San Andrés y Guayabillas. En Goascorán, estarán afectadas La Pital, El Chocolate, La Peña, El Rodeo, Agua Blanca, Las Uvas, La Puya y Sampito. En Aramecina, el corte abarcará Llano del Pueblo, El Tablón, Tierra Blanca, Papagayo, La Albordia, Mahoma, Solubre, Zacamil, Ojo de Agua, Talpetate, El Nance, Santa Lucía, El Pedregal, El Aguacate, Las Pozas, Los Terreros, La Laguna, El Coyote, El Chaparral y Macuelizo. Para Caridad, se reportan interrupciones en La Canadá, Las Delicias, El Terremoto, Los Vinos, El Cubulero y El Pozo Zarco.
En sectores de Comayagua y Santa Cruz de Yojoa, los cortes están programados entre las 8:30 a.m. y 2:30 p.m. En Taulabé, serán afectados San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de la Cuesta, Río Bonito, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Millenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco y Ojos de Agua. En Zacapa, el aviso incluye Horconcito y El Mogote. Mientras que en San José de Comayagua se contemplan La Pita, El Barquito, El Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen y La Esperanza. Para Meámbar, los sectores afectados serán Monte de Dios, Los Planes, San Isidro, Buenos Aires y Pimienta, además de La Pimienta. En Siguatepeque, la interrupción alcanzará El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y II y Río Bonito, El Jaral, El Edén, El Tigre, Babilonia, Santa Elena, San Bartolo y Nueva Esperanza.
En Choloma, Cortés, el corte está programado entre las 8:30 a.m. y 2:30 p.m. y afectará a los residentes de la colonia López Arellano, Éxitos de Anach I y II, Las Colinas, Valle de Sula, Barnica, Santa Fe Sur, La Unidad, Las Cascadas, Lomas de Las Cascadas en sus etapas I, II y V, Cerro Verde y Rodolfo Lozano.
En San Pedro Sula, la interrupción del servicio será de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y afectará sectores donde se encuentran importantes establecimientos e instituciones. Entre los puntos contemplados están el Templo de Jesucristo, supermercado Simán, Torre Banco del País, Academia Americana, Fondo Ganadero y Banco de Occidente.
En El Progreso, Yoro, los cortes se extenderán entre las 9:00 a.m. y 3:00 p.m. La interrupción comprenderá las colonias Fátima, 2 de Julio y Centroamericana, además de sectores de los excampos bananeros como Buena Vista, Finca Coob, Río Chiquito, Las Flores, Las Chumbas, Naranjo Chino, Amapa, kilómetro 70, El Paraíso, Monterrey, Palo Blanco, Las Filipinas y Voluntades Unidas. También estará afectado el sector donde se ubica el Zoológico Naranjo Chino.
En el municipio de Copán Ruinas, departamento de Copán, la suspensión está prevista de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Entre las comunidades contempladas figuran Sesesmiles, Las Delicias, Finca El Cisne, Generadora El Cisne, La Zona, Las Flores, Agua Buena, Colón Jubuco, Salitrón, El Quebracho, El Cedral, San Lucas, Unión Cedral, Porvenir, Barbasqueadero y Nueva Armenia. El listado también incluye Santa Rosita, Carrizalón, Carrizalito, Agua Caliente, San Antonio, El Triunfo, Río Blanco, El Caobal, Agua Fría, Agua Sucia, Agua Buena y los caseríos cercanos.