Asfura hace primer cambio en su gabinete y remueve a titular de la Oabi

Tegucigalpa, Honduras

El presidente Nasry Asfura realizó este miércoles 27 de mayo el primer cambio en su gabinete de gobierno con la remoción de la abogada Elizabeth Rodríguez como titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

Rodríguez no continuará al frente de la institución, cargo para el que había sido designada el pasado 6 de febrero, por lo que su gestión en la OABI no alcanzó los cuatro meses.

Sin embargo, la abogada seguirá como funcionaria del Gobierno, ya que fue nombrada como nueva autoridad de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct).