Cómo cuidar tu récord crediticio y evitar problemas al solicitar vivienda

Yoselyn Paz, representante de Inmobiliaria Masscasa, explicó que muchas personas consideran que olvidar el pago de una cuenta pequeña no tendrá consecuencias; sin embargo, estas referencias sí son tomadas en cuenta por las entidades financieras. “Cuando alguien aparece en la central de riesgo por una deuda atrasada, aunque haya sido pequeña, olvidada o antigua, los bancos lo toman como una señal de incumplimiento financiero”, indicó.