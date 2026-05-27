Cómo cuidar tu récord crediticio y evitar problemas al solicitar vivienda

El récord crediticio es uno de los principales factores que toman en cuenta bancos y comercios al momento de aprobar préstamos o créditos. Especialistas en educación financiera lo comparan con una hoja de vida laboral: reúne información sobre el comportamiento de pago y permite medir el nivel de responsabilidad financiera de una persona.
Así como en un currículum una mala referencia puede afectar nuevas oportunidades laborales, en el historial crediticio un atraso o incumplimiento puede reducir las posibilidades de acceder a financiamiento en el futuro.
Este registro no solo incluye préstamos bancarios o tarjetas de crédito. También abarca compromisos como planes de telefonía celular, cable y otros servicios contratados a crédito.
Mantener un buen récord crediticio facilita la compra de bienes o servicios que suelen ser difíciles de pagar al contado y abre mayores oportunidades de financiamiento en mejores condiciones. Como parte de una adecuada educación financiera, especialistas recomiendan evaluar primero la capacidad real de pago antes de asumir una nueva deuda. Para ello sugieren calcular el ingreso mensual neto y restar los gastos fijos, incluyendo deudas y ahorro. Además, recomiendan reservar una parte como respaldo ante cualquier emergencia.
El manejo adecuado de las tarjetas de crédito es clave para mantener un buen récord crediticio y conservar el acceso a futuras opciones de financiamiento. Especialistas en educación financiera recomiendan utilizar las tarjetas con responsabilidad y evitar compras que superen la capacidad real de pago. Cumplir con los pagos pendientes de forma puntual permite mantener un historial favorable ante bancos y comercios.
También aconsejan, en la medida de lo posible, pagar el saldo total y no limitarse a la cuota mínima. Esta última opción puede extender el tiempo de la deuda y aumentar el monto a pagar por intereses. El pago puntual mantiene abiertas las posibilidades de acceder a nuevos créditos en mejores condiciones. En cambio, los atrasos pueden afectar el historial crediticio y generar cargos adicionales.
Cuando surgen dificultades económicas, expertos sugieren actuar de forma proactiva: comunicarse con la entidad financiera, explicar la situación y buscar alternativas de pago. Negociar a tiempo puede ayudar a evitar mayores afectaciones en el historial financiero.
Yoselyn Paz, representante de Inmobiliaria Masscasa, explicó que muchas personas consideran que olvidar el pago de una cuenta pequeña no tendrá consecuencias; sin embargo, estas referencias sí son tomadas en cuenta por las entidades financieras. “Cuando alguien aparece en la central de riesgo por una deuda atrasada, aunque haya sido pequeña, olvidada o antigua, los bancos lo toman como una señal de incumplimiento financiero”, indicó.
Paz señaló que esto aplica para tarjetas de crédito, préstamos de bajo monto, planes telefónicos y compras financiadas, ya que todos pueden quedar reflejados en el historial crediticio. “Muchas veces las personas creen que si dejaron de pagar una tarjeta, un préstamo pequeño, un plan telefónico o incluso una compra financiada no pasa nada, pero sí queda registrado y afecta especialmente cuando quieren comprar vivienda; deben cuidar el récord crediticio”, enfatizó.
La representante de Inmobiliaria Masscasa recomendó pagar las cuotas a tiempo, no abandonar deudas, utilizar las tarjetas con responsabilidad y revisar el historial crediticio de forma periódica para prevenir inconvenientes al momento de gestionar financiamiento.