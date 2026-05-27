Caso de Yulixa Toloza da un giro escalofriante

El mensaje de un encapuchado que prometió tomar venganza contra los culpables de la muerte de Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que acudió a realizarse una lipólisis láser en Colombia, dio un giro al caso por lo que el abogado de la familia de la víctima fijó la postura de sus clientes, ya que podría tener complicaciones legales.
En un video que circuló en las redes sociales se observa a una persona encapuchada y cubriéndose el rostro quien aseguró que tomaría acciones en el caso de Yulixa que hasta el momento tiene a cinco personas detenidas, incluidos los dueños María Fernanda Delgado y su pareja Edinson José Torres.
En la reciente declaración de los dueños de la clínica apuntaron en contra del anestesiólogo identificado como el doctor Leo quien les dijo que lo mejor era sacar a Yulixa de la clínica en caso de que se complicara su estado de salud ya comprometido, al afirmar que les dijo: “Sin cadáver no había delito”.
En el mensaje que hizo el desconocido encapuchado, aseguró que se encargaría del caso de la desaparición y posterior muerte de Yulixa, al tomar venganza y para ello haría justicia por su propia mano.
Ante ello, Eduardo David Ramos, abogado de la paciente fallecida rompió el silencio.
“Rechazamos categóricamente dichas amenazas. No apoyamos ningún punto de vista que promueva la justicia por mano propia”, dijo el Abogado Eduardo David Ramos.
El jurisconsulto enfatizó en la importancia de las instituciones de justicia para resolver este y otros casos: “Para eso están las autoridades judiciales y esperamos el respaldo de la Fiscalía y de los jueces para que la justicia se materialice en este caso”, acotó Ramos citado en El Tiempo.
Las autoridades colombianas señalaron que Yulixa Toloza no recibió la atención médica necesaria que requería cuando comenzó a presentar complicaciones médicas que derivaron en sufrir una embolia pulmonar, que de acuerdo a Mayo Clinic, la muerte puede ser evitada.
De acuerdo con la hipótesis de los fiscales, los implicados en desaparecer a Yulixa Toloza se dedicaron a buscar “un sitio para dejarla” toda vez que vieron que su salud mermaba tras ser intervenida en la cirugía estética que se extendió por 12 horas.
El caso de Yulixa Toloza ha generado consternación en redes sociales y muchos exigen justicia en su nombre.