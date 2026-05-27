$!Estafan a hondureñas fingiendo ser médicos, soldados y empresarios exitosos

Autoridades regionales del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaron las denuncias que LA PRENSA Premium hizo en varios <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/carceles-extranjero-estudian-hondurenos-estafa-voces-clonadas-PA30560816" target="_blank">reportajes de investigación</a> sobre el incremento de <b>estafas digitales</b> en el país, impulsadas por el uso de nuevas tecnologías, aplicaciones móviles e incluso inteligencia artificial para engañar a las víctimas y despojarlas de sus ahorros.En los estudios de Diario LA PRENSA en San Pedro Sula, el fiscal <b>Héctor López</b> explicó que el Ministerio Público recibe una gran cantidad de denuncias relacionadas con este delito, las cuales son investigadas por la Fiscalía de Delitos Comunes.“Las estafas están afectando a la ciudadanía en general, tenemos una gran cantidad de denuncias a nivel del Ministerio Público y trabajamos en las investigaciones para presentar los requerimientos fiscales correspondientes”, señaló.López detalló que los delincuentes aprovechan los avances tecnológicos para crear mecanismos cada vez más sofisticados. Entre las modalidades más frecuentes está el envío de enlaces falsos que aparentan provenir de bancos.“Le envían un link a la persona y parece ser de una institución bancaria, la víctima ingresa sus datos creyendo que se trata de una actualización financiera y, al hacerlo, le entrega al estafador el acceso total a su banca en línea”, explicó.Según el fiscal, algunas víctimas han llegado a perder hasta 300,000 lempiras o incluso todos los fondos de sus cuentas bancarias.Otra modalidad recurrente consiste en hacerse pasar por familiares que viven en el extranjero. Los estafadores investigan previamente a sus víctimas y utilizan fotografías de perfil falsas o información personal obtenida en redes sociales.