$!Estafan a hondureñas fingiendo ser médicos, soldados y empresarios exitosos

San Pedro Sula, Honduras.

Autoridades regionales del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmaron las denuncias que LA PRENSA Premium hizo en varios reportajes de investigación sobre el incremento de estafas digitales en el país, impulsadas por el uso de nuevas tecnologías, aplicaciones móviles e incluso inteligencia artificial para engañar a las víctimas y despojarlas de sus ahorros. En los estudios de Diario LA PRENSA en San Pedro Sula, el fiscal Héctor López explicó que el Ministerio Público recibe una gran cantidad de denuncias relacionadas con este delito, las cuales son investigadas por la Fiscalía de Delitos Comunes. “Las estafas están afectando a la ciudadanía en general, tenemos una gran cantidad de denuncias a nivel del Ministerio Público y trabajamos en las investigaciones para presentar los requerimientos fiscales correspondientes”, señaló. López detalló que los delincuentes aprovechan los avances tecnológicos para crear mecanismos cada vez más sofisticados. Entre las modalidades más frecuentes está el envío de enlaces falsos que aparentan provenir de bancos. “Le envían un link a la persona y parece ser de una institución bancaria, la víctima ingresa sus datos creyendo que se trata de una actualización financiera y, al hacerlo, le entrega al estafador el acceso total a su banca en línea”, explicó. Según el fiscal, algunas víctimas han llegado a perder hasta 300,000 lempiras o incluso todos los fondos de sus cuentas bancarias. Otra modalidad recurrente consiste en hacerse pasar por familiares que viven en el extranjero. Los estafadores investigan previamente a sus víctimas y utilizan fotografías de perfil falsas o información personal obtenida en redes sociales.

“Dicen que un familiar mandó una encomienda retenida en un aeropuerto de cualquier país y solicitan, por ejemplo, 70,000 lempiras para liberarla, lo hacen tan creíble que muchas personas terminan cayendo”, indicó. El investigador también alertó sobre nuevas formas de fraude y estafa vinculadas al uso de inteligencia artificial para clonar voces y suplantar identidades. “Ya no se requiere un técnico especializado para suplantar la voz de una persona, sabemos que esta modalidad va encaminada a acceder a cuentas bancarias y cometer estafas”, manifestó. Asimismo, López confirmó que en estas estructuras participan hondureños y extranjeros, entre ellos ciudadanos guatemaltecos, además de personas que facilitan sus cuentas bancarias para recibir transferencias a cambio de comisiones.

Reportes Para denuncias, la población puede comunciarse al 911, asistir a la primera estación de policía o al Ministerio Público

Los fiscales también investigan falsas ofertas de venta de dólares por debajo del precio oficial y supuestas empresas de inversión que prometen ganancias del 30, 50 o hasta 100%. “Cuando ofrecen rendimientos exagerados tengan la plena seguridad de que se trata de una estafa”, advirtió López, quien recomendó verificar siempre que las empresas estén registradas y supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).

"Hay personas personas en Honduras que prestan sus cuentas y tenemos muchas acusaciones en proceso por esto": Héctor López, fiscal del Ministerio Público en SPS

En cuanto a las sanciones, el fiscal y abogado indicó que el delito de estafa contempla penas de entre dos y cuatro años de prisión, aunque estas pueden incrementarse dependiendo de la cuantía del estafa o si existen delitos conexos como lavado de activos. “Estos delincuentes se nutren del desconocimiento de las personas, por eso insistimos en la prevención y en que la ciudadanía denuncie rápidamente”, concluyó el fiscal López. Por su parte, el subcomisario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Gabriel Espinoza, explicó que otra modalidad detectada consiste en falsificar comprobantes de pago mediante aplicaciones móviles. “Realizan una compra y luego modifican el recibo con aplicaciones, cambiando nombres, fechas y cantidades. Después envían la imagen por WhatsApp al negocio y, si el comerciante no revisa su banca en línea, continúan comprando sin haber depositado el dinero”, detalló. Espinoza señaló que muchas de las víctimas pertenecen al comercio informal y a las ventas en línea, donde los vendedores suelen confiar en supuestos clientes habituales.

"Documentamos cada caso hasta presentar el expediente, no importa que sea una estructura o particular": Gabriel Espinoza, especialista en delitos cibernéticos

El oficial agregó, que la Dirección Policial de Investigaciones trabaja junto al Ministerio Público para documentar los casos y judicializar tanto a estructuras criminales como a personas particulares involucradas en estos delitos. Además, confirmó que se está fortaleciendo una unidad especializada en delitos cibernéticos para enfrentar el aumento de estas prácticas fraudulentas en el valle de Sula. Tanto el Ministerio Público como la DPI hicieron un llamado a la población a extremar medidas de prevención, evitar compartir información personal en redes sociales, no abrir enlaces sospechosos y denunciar de inmediato cualquier irregularidad.

En crecimiento

LA PRENSA Premium conoció que una de las modalidades de estafa electrónica que más terreno ha ganado en Honduras, y que suele pasar desapercibida, es la de los “novios falsos”, conocida internacionalmente como estafa romántica, basada en la manipulación emocional y psicológica. Los delincuentes crean perfiles falsos utilizando fotografías de supuestos soldados extranjeros, médicos prestigiosos o empresarios exitosos para enamorar a sus víctimas a distancia. El engaño suele comenzar a través de Facebook, Instagram o aplicaciones de citas. Los estafadores afirman ser originarios de Estados Unidos o Europa, viudos, con hijos pequeños y con profesiones que los mantienen aislados, como militares en misión o trabajadores en plataformas petroleras. Tras establecer contacto mantienen conversaciones diarias durante semanas o meses. Rápidamente expresan amor, llaman “esposa” o “novia” a la víctima y prometen una vida juntos en Honduras para generar confianza y dependencia emocional. Una vez consolidado el vínculo aparece la supuesta emergencia, los delincuentes solicitan dinero alegando situaciones urgentes como tratamientos médicos para sus hijos, boletos de avión para viajar al país o pagos para liberar cajas con joyas, oro o dólares que supuestamente enviarían como regalo. Las transferencias suelen hacerse mediante remesas o depósitos a cuentas de terceros. Cuando la víctima se queda sin recursos o comienza a sospechar, los perfiles desaparecen completamente.